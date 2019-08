Desgarrador: Johanna Rodríguez habló de sus miedos tras perder a su bebé y Pampita la consoló

"Me duele que haya mujeres que digan 'se excusa porque se le murió el hijo'. Y yo sé que entiendes (dirigiéndose a la conductora) a las que verdaderamente hemos pasado por esto", dijo haciendo alusión a los despiadados y agresivos mensajes que recibe a través de las redes sociales.

"Siento que la vida me dio una oportunidad porque yo no era tan presente con Camila (su otra hija, que también tuvo con Viru). Y desde ese momento yo la sobreprotejo mucho a mi hija. Siento que ella no sale a pasear a veces porque tengo miedo de que le pase algo. Me quedo eso de sobreprotegerla cuando falleció mi hijo", agregó entre lágrimas.

Fue entonces cuando Pampita, la abrazó cálidamente, y le aconsejó: "Te digo que todo eso pasa con el tiempo". "Después esos miedos empiezan a calmar y vuelve todo a la normalidad. Son procesos, no te angusties si todavía eso está ahí, porque todo se va a acomodar", le aseguró.

