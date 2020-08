"Cada vez que hubo una marcha, 15 días después crecieron los contagios"

El mandatario consideró que "en una pandemia no se critica con manifestaciones" y dijo preferir que las personas "salgan a los balcones y toquen la cacerola", en declaraciones realizadas en el canal C5N, en el que afirmó que no le "parece feliz que un ex presidente celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia" en referencia a Mauricio Macri.

Además el Presidente afirmó que "el riesgo de contagiarse se coronavirus al aire libre es menor, pero existe" y dijo que le pidió al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta "ser muy estrictos en los protocolos" de los bares y restaurantes que podrán atender en mesas al aire libre.

C5N en vivo - Alberto Fernández en el estudio de SDTV - #larealidad

"Yo hubiera preferido esperar un poco más. El jefe de Gobierno porteño me planteó una presión muy grande de parte de los comerciantes. Pero no quiero cargar la responsabilidad sobre él porque es una decisión que tomamos en conjunto", dijo Alberto Fernández.

En otro punto de la entrevista, sostuvo que no va a "hacer un ajuste que pague la gente" y dijo que confía que la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, lo "va a entender".

"Tengo mucha confianza en que ella se de cuenta que no le podemos hacer pagar más costos a los que ya han perdido todo, a ellos solo hay que volver a ponerlos en el escenario de la sociedad", dijo.

Me hice una carta astral y me dijeron que estoy predestinado a construir desde las cenizas Me hice una carta astral y me dijeron que estoy predestinado a construir desde las cenizas

Agregó que Argentina "se va a recuperar bien y rápido” y sostuvo que "ya demostramos cómo salimos del laberinto de la deuda, y ahora vamos a demostrar cómo salimos del laberinto de la economía postrada que nos dejaron".

"Vamos a salir. Lo hicimos una vez y lo vamos a hacer dos veces", afirmó el jefe de Estado sobre el futuro pospandemia en el país.

Reforma judicial

El presidente Alberto Fernández cuestionó la postura de la oposición frente al proyecto de reforma judicial, que obtuvo esta semana media sanción del Senado, al señalar que "ni lo conocían y ya estaban haciendo un banderazo en contra de la ley", y opinó que "hay una vocación de obstruir por obstruir".

Luego de ver un informe en el programa Sobredosis de Tevé, en el que se resumió todo lo que pasó en la semana y los días previos del tratamiento del proyecto de ley, Fernández sostuvo que "me asombra que mientan de este modo, que sean tan cínicos de plantear la cosa de esta manera. Ni siquiera es una reforma judicial, es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal en el país. No toca ningún juez".

NOTICIA EN DESARROLLO