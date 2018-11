Calamaro y una reflexión sobre el amor en tiempos de Netflix

Buenos Aires. En medio de la presentación de su álbum Cargar la suerte, Andrés Calamaro habló de su intimidad y confesó que se siente cómodo en la soledad. “A los 57 años un hombre no se queda soltero, se queda solo. En estos últimos dos años me encontré solo”, sostuvo y añadió: “Estar solo es cómodo. Evidentemente el amor nos hace vulnerables”. Sobre la canción “Las rimas”, en la que hablar del “amor en tiempos de ibuprofeno”, el músico reveló: “Mi frase original era el amor en tiempos de Netflix. No es chiste la distracción de quedarse mirando la tele. Con el ocio visual, es mucho más fácil quedarse solo en casa”.