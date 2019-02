Luego de grabar la impactante escena, Calu agradeció a la producción y al colega con el que tuvo que actuar. “Gracias Fausto Labrana, nos conocimos ese mismo día y tuvimos que filmar la escena más fuerte de nuestras vidas”, publicó en su Instagram Stories.

Vivo

Un rato más tarde propuso hacer una historia en vivo y se extendió aún más con respecto a las sensaciones que le quedaron. “Un poco la intención de este life es porque sentí mucha energía. Leí a casi todos y no dormí mucho. Fue muy emocionante cómo se refirieron a mi actuación y lo que eso les provocó”, arrancó Calu mirando a cámara.

“Cuando empecé a actuar y decidí hacer esta profesión, mi objetivo era poder emocionar. Y todo lo que pasó ayer y sus comentaron con esa escena y cómo los atravesó, me hizo sentir muy plena. Estoy en la profesión que amo y me siento muy feliz por eso”, agregó.

La actriz también describió sus sensaciones durante la grabación: “Me angustió mucho hacer esa escena porque es muy difícil sentir todo eso aunque no suceda. Pero sucede. No pude evitar ponerme en el lugar de las chicas que pasaron por eso. Ese dolor, ese grito desgarrador de no querer estar ahí ni que te pase eso”.