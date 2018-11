No obstante, fuentes del Bloque Justicialista dejaron trascender que el quórum para poder llevar adelante esa sesión será "responsabilidad del oficialismo", lo que significa que Cambiemos, que cuenta sólo con 25 senadores propios, tendrá dificultades para reunir a los 37 que se necesitan para abrir el debate.

En el oficialismo entienden que el pedido de desafuero con prisión preventiva debe ser tratado porque se vence ese mismo día, el 20 de noviembre, y porque la senadora nacional del Frente para la Victoria-PJ no apeló el fallo de primera instancia de Bonadio.

El justicialismo, en tanto, mantiene firme su postura de no avanzar con un desafuero cuando no existe condena firme, con el caso testigo del ex presidente Carlos Menem, condenado por tráfico de armas a Croacia y Ecuador y habilitado en 2017 a ser candidato para renovar su banca en el Senado.

