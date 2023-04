Camila Homs contó qué no se habla con Rodrigo de Paul, su ex: "Sólo..."

Camila Homs y Rodrigo de Paul no terminaron su vínculo en buenos términos. A un año y medio de su escandalosa separación, la modelo no logró mejorar su vínculo con el futbolista, a pesar de tener hijos en común. En las últimas horas, la modelo fue consultada por cómo está la relación con su ex y por el rumor de que estaría en crisis con Tini Stoessel.