Campi tiene coronavirus y Denise Dumas está con síntomas

"Martín ahora está un poco mejor. Lo más loco es que él no salía para nada, solo a hacer compras. El lunes a la noche me dijo que no se sentía muy bien. Durante toda la madrugada tuvo 38 de fiebre, así que ayer llamamos rápido para que vengan a hisoparlo y nos enteramos que era Covid positivo. A partir de sus síntomas, ya nos aislamos todos", comentó Dumas en diálogo con Hay que ver, ciclo en el que oficia de conductora.

"Ayer a la tarde tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. No siento ningún olor. Me empecé a sentir mal, me cuesta mucho respirar y tengo mucho dolor de cuerpo. Me siento a morir", indicó, al tiempo que reveló que sus hijos mayores también presentaron molestias.

"Santi tiene fiebre, Ema no huele nada, Fran e Isa están perfectas. Estamos todos juntos, tratamos de no amontonarnos, pero yo me tengo que ocupar de todos y cuando te sentís tan mal es muy difícil. Ayer no me podía levantar de la cama para cocinar", confesó conmovida.

"Yo he tenido problemas de pulmones toda mi vida. Tengo una sensación fea cuando respiro y mucha tos, el médico me dijo que tengo que estar atenta a la falta de aire. El resto de los síntomas, con paracetamol", agregó Denise Dumas preocupada.

Luego habló de cómo el aislamiento por el coronavirus complicó la organización de su vida cotidiana. "Nos traen las compras hasta la puerta de casa, nos vamos a arreglar bien. El tema es que Martín se estaba ocupando de su padre que está solo y lo necesita. El lunes yo iba a ir a ver a mamá y como él ya estaba medio raro decidí esperar. Menos mal porque contagiar a otros te genera miedo", reflexionó la conductora.

"Martín tenía que juntarse a cerrar algunas cosas. Esta semana se iba a grabar la apertura y tuvieron que pasarla para cuando él ya esté recuperado", añadió en alusión a la participación de Campi en el nuevo ciclo de Florencia Peña en Telefe.