"La verdad que a mi viejo lo apoyo en sus decisiones, confío mucho en él, creo que es una persona muy inteligente que se propone cosas y las puede lograr. Lo banco a morir, simplemente pienso en él y quiero que esté bien él y ojalá pueda ayudar a un montón de personas. Confío plenamente en mi papá porque es una gran, gran, persona", había dicho antes al ser consultada sobre el rol de Marcelo Tinelli, hoy vinculado a la política nacional al ser sumado por Alberto Fernández al Concejo contra el Hambre.

Sobre su faceta como cantante, Lelé dijo que no era algo con lo que soñara tiempo atrás: "Se fue dando de a poco, me da mucha vergüenza y tuve que trabajar un montón. Me gustaba cantar pero de eso a esto, la verdad que no lo pensaba. Tomé clases de canto de chica, me empecé a copar, a perderle el miedo, a laburarlo", contó.

Ni tía ni estrella porno viral

Cande también se dedicó a desmentir rumores: aseguró que su hermana Micaela no está embarazada y dijo que las fotos junto a su ex pareja, Luca Bonomi, se dieron solo porque se llevan bien y coincidieron en eventos en Uruguay. “Le encontré el gustito a estar conmigo misma”, comentó. También habló de los rumores de su supuesto video prohibido. Confió que le “causó gracia” y que le siguen mandando el video pensando que es ella.

