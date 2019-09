De igual manera, no dudó: "Las dos cosas duelen y sé que perder la final de la Copa es durísimo, pero llegaste, aunque ni siquiera sirva como excusa. Creo que es más doloroso irse a la B".

Además, recordó un icónico clásico jugado en 1996, en el que anotó tres goles y confesó: "Es cierto que había jugadores de River que los conocía de la Selección y me pedían por favor que bajáramos el ritmo porque en la semana los iban a matar. Podría haber hecho algún gol más, je".

Se emocionó con Maradona

“Me encantó lo que Maradona dijo de mí (“A Cani lo adoro, es mi amigo, lo banco a morir”), porque más allá que lo ha dicho en otras oportunidades y puedo esperar una respuesta de este tipo, es siempre emocionante. Pasan los años y a él cuando le preguntan por mí... Es una amistad sincera, noble, no es una frase hecha de compromiso”, señaló en diálogo con Líbero, programa de TyC Sports, al mismo tiempo que reconocía la emotividad por lo ocurrido.

“¡Me emocioné! Es verdad. Me emocioné mucho el sábado pasado cuando dijo esa frase. Luego en el partido cuando estaba en la tribuna, con esa gente, me encantó. Fue espectacular para él. Me hubiese gustado entrar a la cancha, darle un abrazo y volver al palco”, agregó tras confirmar que irá el sábado al Bosque para ver el duelo contra River de la octava fecha.

LEÉ MÁS

Boca y Alfaro se quieren morir: se desgarró el Toto Salvio y se perdería la ida de la semi con River

Opinan los especialistas: ¿qué planteo hará Alfaro en el Monumental?

El Burrito Ortega calentó la previa: "Si pasa River, a los de Boca los enterrás"