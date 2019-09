¿Pondrá otra vez el colectivo en su arco? ¿O su Boca propondrá algo más?

Esa consulta le trasladamos a personajes y DT ligados al xeneize. Uno de ellos es el famoso periodista partidario Roberto Leto, quien anticipó: “El equipo va a cambiar 2 ó 3 jugadores respecto a aquel partido pero cambiará mucho tácticamente.Ya con Salvio de un costado y Reynoso del otro cambia todo. Será más ofensivo y tiene que tener Boca la intención de ir a buscar un gol en el Monumental que va a ser clave”, consideró. El DT de Pacífico de Neuquén, Gabriel Lineares, simpatizante boquense, opinó distinto: “Alfaro no va a cambiar mucho el planteo ya que le ha dado resultado. No creo que le juegue de la misma manera, porque Gallardo ya tomó nota. Tampoco creo que salga a atacarlo ni a meterle mucha gente en ofensiva. Va a defenderse, a contratacar, pero no del mismo modo”.

Otro prestigioso periodista deportivo, Marcelo Palacios de TyC Sports también nos dejó su mirada: “A River si te defendés le complicás el panorama. El ping pong que hicimos en TyC Sports contra Boca marcó dos situaciones claras, cuando se le defendió Gremio terminó perdiendo, cuando se le defendió Vélez en el segundo tiempo se lo ganó. Le están encontrando la vuelta, en vez de salir a ponerle la cara como hizo Huracán ó Racing que se comieron 4 y 6. No va a defender tanto Boca porque pone otros jugadores, será más ofensivo por la calidad de futbolistas con los que va a contar”. Seba Jeldres, goleador del Rojo y hoy en Madryn, expresó. “Pienso que tiene calidad Boca para salir a buscarlo pero hay que ser inteligentes, sacar un buen resultado”. También opinó el presi de la peña local y Fabián Tardella, DT d Sapere (ver recuadro) ¿Qué hará Alfaro?

Gallardo espera contar con De la Cruz

Gallardo-espera-contar-con-De-la-Cruz.jpg

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, espera la recuperación del volante Nicolás De la Cruz para poder tener a todos los habituales titulares listos para jugar ante Boca, el martes en el Monumental, por la primera semifinal de la Copa Libertadores.

La evolución del uruguayo genera optimismo en el cuerpo técnico “millonario” porque la distensiónsufrida en el primer tiempo ante Godoy Cruz por Copa Argentina no es tan grave.

De su alta médica el fin de semana, y de que pueda tener alguna práctica de fútbol, depende todo el armado táctico del equipo de Gallardo para enfrentar al de Gustavo Alfaro, porque hay varios volantes lesionados que no serán tenidos en cuenta en el Superclásico de la Libertadores.

Cristian Ferreira con un esguince de rodilla, el colombiano Juan Fernando Quintero, aún sin fútbol, y Leonardo Ponzio, que sigue con tareas diferenciadas, dejan a Gallardo sin alternativas viables para reemplazar a De la Cruz en la zona del mediocampo del equipo.

