Canosa debuta en Canal 9 con una entrevista a Macri

En diálogo con La Nación, la pareja de Alejandro Borensztein aseguró que su envío será “plural”. “Estarán los K, los anti-K, Roberto Lavagna. Todos. Quiero tener equilibrio, a mí la grieta ya me agotó”, sentenció.

Sin rencores

Canosa regresa a Canal 9 años después de que su ciclo Más Viviana finalizara en forma traumática. “Creo que fue una cosa muy política. Todos los off the record tenían que ver con eso. Ahora pienso que nada es personal, pero, cuando me echaron, no supe cómo resolverlo”, sostuvo.

“Claramente no fue la mejor partida pero, como en la vida, al principio me enojo, después reflexiono y automáticamente empiezo a trabajar para sanar. Lo hago con todos mis vínculos y lo hice con el canal”, contó en Infobae.