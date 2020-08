Canosa y un tuit en medio de la polémica

Cabe recordar que antes que la periodista tomara dióxido de cloro en su envío, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advirtió que ese compuesto no está autorizado para tratar el Covid-19, tal como se promocionaba en las redes sociales, al tiempo que envió un mensaje de alerta por su alta toxicidad.

No obstante, la conductora de Canal 9 ingirió el líquido y destacó: “Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago”.

Luego, ante los cuestionamientos que recibió en las redes, Canosa se mantuvo firme en su postura y redobló la apuesta al señalar: “Prefiero CDS, con todo lo que dicen, a una vacuna que los mismos creadores piden inmunidad/impunidad por sus efectos colaterales. Prefiero mi sana locura a una cordura infligida y forzada”. “Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él”, dijo sin tener en cuenta su responsabildad como comunicadora social.

El miedo paraliza y dinamita la libertad! — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 16, 2020

La furia de Rial

Al enterarse de la muerte del niño de Plottier, Jorge Rial salió a manifestar en su indignación en las redes sociales. “Sigan pelotudeando con esto”, dijo el intruso al hacerse eco de la noticia, en clara alusión a los promotores de la sustancia. Luego, fue más explícito al compartir un tuit con dos imágenes de Canosa tomando dióxido de cloro.

“Pero molestan los escandalones. Y denuncian. Hipócritas”, sentenció el periodista, defendiendo el segmento que hace Rodrigo Lussich en su programa, que fue denunciado ante el Inadi por “violencia y discriminación hacia los mayores”. Sin dudas, el tuit de Rial abrirá una nueva pelea con Canosa, con quien limó asperezas a principio de año, tras un largo tiempo de enfrentamientos.

Con todo, crece la expectativa por la palabra de Canosa en la emisión de esta noche de Nada Personal.