Oscar González Oro acaba de armar el estudio desde donde, a partir del próximo lunes, conducirá su programa con normalidad. Después de realizar todos los trámites correspondientes a la residencia, en la tarde del viernes el periodista se instaló en su casa de Punta del Este. “Fue una decisión que me costó tomar, pero estoy contento de estar acá. Ya probé mi nuevo estudio saliendo al aire con Nelson Castro y se escucha bien. Así que no voy a tener ningún problema”, aseguró el Negro a la prensa argentina.

En diálogo con un medio de espectáculos, Oscar González Oro explicó: “Me harté de estar encerrado en mi departamento, sin poder poder salir, sin poder ir a visitar a un amigo, sin poder llevar a alguien a comer a casa. Además que extraño mucho a mis hijos, Agustín y Pablo, que uno vive en Madrid y el otro en Londres. Y estando en Buenos Aires no podía viajar a verlos”.

Con respecto a los trámites que Oscar González Oro tuvo que realizar para instalarse en Uruguay, el periodista dijo que “primero hablé con la cónsul general de Uruguay, que es un sol, y le pregunté cómo tenía que hacer para obtener la residencia. Ella me dijo: “Hacé tal cosa, hacé tal otra, certificá esto y lo demás”. Y en un mes, más o menos, me salió. Ya me entregaron una cédula provisoria y, ahora, me van a entregar la definitiva” explicó el Negro para luego agregar que, a partir de su nueva residencia ya, podrá viajar: “Con este documento, desde Montevideo, puedo viajar una semana a Europa a visitar a mis hijos, a los que hace un año que no veo. Yo nunca pasé tanto tiempo sin estar con ellos. Y esa fue la razón más importante por la que decidí venirme a Uruguay. Aparte, a mí me gusta mucho este país”, dijo emocionado Oscar González Oro.

En cuanto a cómo lo recibieron en Uruguay, Oscar González Oro comento: “Llegué hace un rato y todos me dijeron “Bienvenido”, “qué bueno que esté acá”, “qué bueno que nos haya elegido”. Y no hablo del personal de relaciones públicas, sino de la gente de migraciones y de aduana, que están cansados de recibir gente pero se encargan de que te sientas bien recibido. Eso me hizo sentir muy bien. Y debo reconocer que hasta me emocioné. Después, cuando salí del aeropuerto y venía camino a casa, no podía creer lo que veía...negocios abiertos, un par de restaurantes funcionando en La Barra, yo tengo varios amigos que están viviendo acá. De hecho, acabo de hablar con Susana Giménez y ya arreglamos para juntarnos”.

Oscar González Oro comentó también que al llegar a Uruguay se hizo el hisopado y que está fantástico: “Tengo que hacer siete días de cuarentena, que no me cuestan nada porque hago mi programa desde casa. Y después tengo un papel que dice que soy residente uruguayo y lo tengo que llevar siempre encima, por si alguien me pide alguna explicación. Pero no hay controles en la calle ni nada por el estilo”.

Al explayarse sobre su decisión de irse de la Argentina, el periodista dijo que se fue "cansado de la cuarentena, fue simplemente por eso. Yo podría haber especulado y decir: Me voy porque me censuran. Y en todos lados hubiera salido: Oscar González Oro se fue perseguido por el gobierno. Pero no sería verdad. Yo en la radio digo lo que pienso y lo que siento. Hablo mucho con la gente, soluciono problemas. Y todo eso lo voy a seguir haciendo desde acá. De hecho, en este momento tengo la computadora abierta y ya estoy pensando en los temas que le voy a pasar a mi producción para el próximo programa”.

Para finalizar, Oscar González Oro habló de un hipotético regreso a argentina y deslizó, “yo voy a volver cuando esté tranquila, cuando no haya tanta violencia y tanta inseguridad. Hoy, cuando estaba saliendo de Buenos Aires, me enteré por la radio que a un chico que había salido a comprar una gaseosa lo mataron de un tiro. Está complicada la situación. Yo vivo en la provincia, en San Isidro, donde hay muchos problemas de seguridad. Y no quiero andar en autos blindados o con custodios. No es mi estilo. Así que el día que pueda tener una vida normal y en libertad, volveré a Argentina”.