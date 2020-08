Rial confesó que cometió un error con el feminismo

En Intrusos se mostraron enojados por la denuncia presentada ante el INADI por la sección “Famosos con caras de viejas”. Jorge Rial realizó una fuerte reflexión y se refirió al feminismo.“Gabriela Cerrutti tiró un tuit preguntando ‘¿dónde está el feminismo de Rial?’ Yo no soy feminista. Feministas son ustedes. Cometí un error, que pagué carísimo, fue darle espacio al feminismo en este programa”, dijo el conductor en su descargo. Y continuó: “Acá tuvieron el lugar, acá se armó, estuvieron las voces pero eso no me convierte en feminista porque yo no lo puedo ser”