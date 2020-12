Trends LMNeuquen Moria Casán Cantando 2020: Moria Casán versus Nacha Guevara

En la más reciente emisión del Cantando 2020, el reality show de El Trece, Moria Casán y Nacha Guevara, jurados del certamen, se enfrentaron.







Este lunes estuvo lleno de drama en el Cantando 2020, el reality de El Trece conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. El clima estuvo tan tenso que Moria Casán y Nacha Guevara se enfrentaron nuevamente, y tuvieron un fuerte cruce entre ellas.

nacha-guevara-moria-casan.jpg El fuerte cruce entre Nacha Guevara y Moria Casán en el Cantando 2020 Todo el caos en el Cantando 2020 comenzó cuando Moria Casán le dio su devolución a Pablo Ruiz y Melina de Piano. La jurado criticó los agudos de la cantante, ella intentó defenderse y La One perdió sus estribos: "Mamita, no me rebotes todo lo que te digo. Para mí desafinaste. Si te molesta, mamita quejate con Tinelli que me contrata. No me gustó tu actuación, pero sí la de Pablo. Como la figura es él y vos sos la acompañante suplente de uno y de otros, la devolución se la doy a él”.

En este sentido, Moria Casán comentó: “Siempre tiene un complejo esta piba. Siempre llora, siempre dice ‘¿por qué conmigo?’. A mí no me pasa nada con vos porque ni te registro. No me gusta lo que hacés porque me parece que te salta la solista. Vos no me gustaste ¡Siempre llora, es pesada esta piba! Siempre se victimiza, siempre está llorando por los rincones”.