Cantando 2020: ¿por qué se bajó Miguel Ángel Rodríguez?

"Les quiero contar algo muy lindo, aunque quizá no lo sientan así. Nosotros vamos a terminar acá. No abandonamos la competencia, decidimos irnos de común acuerdo porque fuimos un equipo y es una decisión totalmente por los tres después de una larga videollamada". Con esa palabras, Miguel Ángel Rodríguez sorprendió en la noche del lunes a todo el piso del Cantando 2020 al anunciar en vivo que se bajaba del certamen.

Dignidad

La explicación del actor tuvo que ver con los límites que el equipo considera que tiene respecto a sus capacidades: "Yo no soy cantante y no hace falta que lo aclare, pero llegó un momento en el que uno se da cuenta que existe una palabra que se llama ‘dignidad’ que me la enseñó mi padre, para cualquier ser humano y para el artista también".