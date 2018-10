Cantora de cuna

“Siempre termino de armar las listas a último momento porque tengo en cuenta el espacio, el encuentro con la gente y lo que me aflora en el momento. Para quienes me van a descubrir en esta gira, espero que se sorprendan para bien y que se conmuevan como yo lo hago cuando inicio el ritual de mi música. Sería raro que no suceda porque a todos los lugares a donde voy las devoluciones son muy amorosas”, afirmó sobre la presentación que incluirá temas de su discografía y otros que aún no fueron grabados.

Hija de la cantora Marta Mantello y del escritor y cineasta Zuhair Jury, y sobrina del multifacético Leonardo Favio, Luciana comenzó su carrera como cantante a los 28 años desde la trinchera del rock, aunque, desde ya, el arte y la música estuvieron desde siempre en su vida.

Con cinco discos editados, se siente orgullosa de haberse abierto camino con su talento más allá de la familia de artistas que la acunó convirtiéndose en su principal influencia. “Tanto mi padre como mi tío me marcaron en la coherencia, el espíritu de trabajo y en el pensar un contexto político y traducirlo en arte mostrando la parte más oscura del mundo para transformarlo para el bien común. Por ahí es un legado pesado, pero lo hago con alegría y simpleza”, remarcó.

“Tuve la suerte de convivir con un artista entero y coherente en su producción creativa y su modo de vivir, esa es la obra más importante y más compleja de la vida de cada uno”, subrayó en alusión a su padre. En cuanto a Favio, destacó: “Era un hombre destinado a hacer un camino público de reconocimiento. Desde que fue un éxito con su primer canción tomó la responsabilidad de mantenerse como un artista digno y respetable. Fue uno de los mejores directores de cine que tuvo la Argentina y Latinoamérica”.

Lo que se viene

Para el año que viene, Luciana editará un nuevo trabajo con una banda en vivo. “Quiero que tenga un color distinto a los anteriores y afincarme en una sonoridad potente desde lo instrumental para que acompañe la fuerza de mi voz”, dijo la cantautora, que anticipó que la placa fusionará música latinoamericana con “música del mundo” y rock.