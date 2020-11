Capristo reveló quién es la mujer de los chats hot con Gustavo Conti

Tras varios días de silencio, Ximena Capristo brindó una entrevista a Los Ángeles de la Mañana, en donde contó detalles del “distanciamiento” que está viviendo con su esposo, Gustavo Conti . Es que semanas atrás, la ex GH tildó de infiel al actor con una serie de historias en Instagram, y pesé a que muchos chimenteros aseguraban que se trataba de una “movida de prensa”, ella ahora confirmó que su matrimonio no está pasando un buen momento.

“Cuando yo le propongo lo de abrir la pareja, que fue el año pasado, yo ya sabía de los mensajes con esta chica”, arrancó Ximena, y luego aclaró que no sabe si en realidad Gustavo le fue infiel. “Él dice que no, que son solo mensajes, que esta piba siempre le escribía y le contestó pero no sabe por qué de esa forma, que me ama".

“Si hubiese estado planteado de antemano, estaría todo más que bien. Eso es lo que me molestó”, siguió la bailarina, señalando que ella había propuesto que cada uno tuviera su “permitido”.

Si bien explicó que buscó no entrometer a la tercera en discordia, Capristo reveló que hace años sigue a Conti y que pertenece al grupo de fanáticas de la época de Gran Hermano. “Ella es pica-sesos, insistente, le mandaba muchos mensajes. Y en algún momento de la cuarentena él tenía ganas de responder y avanzar un poco más. Pero tengo entendido que no se vieron. Para ella, él debe ser su amor imposible”.

Sobre los chats, comentó que los descubrió de forma casual en una tablet que compartían. “Yo no revisé nada en estos 20 años. Justo le llegó el mensaje mientras yo estaba en la cuenta privada de Instagram de nuestro hijo que manejamos los dos”, dijo Capristo.

Ximena manifestó que no lo echó de su casa a Gustavo Conti, sino que fue el propio actor quien le propuso dormir en otro lado. De esta forma, él pasa todas las noches en un departamento del matrimonio cerca de su casa y el resto del día, en su hogar junto a su hijo, quien no está al tanto del distanciamiento de sus padres.

capristo.jpg Los mensajes que Capristo descubrió y subió a su Instagram.

“No perdí la confianza en él. Por lo que hablamos siento que él se equivocó. Dice que está arrepentido, que me ama, ama nuestra familia, que fue una boludez, que jamás se encontró con nadie. Yo me sentí decepcionada y triste. No sabemos qué vamos a hacer. Esto es un antes y un después, no por el mensaje en sí, sino por la actitud, sus formas y otras cosas que le venía reclamando desde antes", declaró, y agregó que por el momento no sabe si se separará. “No lo pensé porque sigo enojada, y por supuesto que estoy enamorada, lo elegí, me casé con él”.