Cardona y Magallán, dos que se van de Boca

“Toda la gloria para ti, señor Jesús. Hoy mi ciclo con Boca llega a su final. Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el fútbol en Boca. Es algo indescriptible que se siente cada vez que entré en la Bombonera”, señaló en una carta que publicó en su cuenta de Instagram.

También señaló: “Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adiós, sino un hasta luego. Felicidades para todos los #bosteros Dios los bendiga siempre”.

20 millones de euros

Pretende Boca (la cláusula de rescisión es por ese dinero) por el pibe almendra y el Nápoli ofrece hasta el momento 15 palos. si llegan a un acuerdo, incluso almendra podría quedarse unos meses más en Boca.

El enganche ya está en México. Magallán deja 9 millones de euros. El Xeneize pretende más plata por Almendra

Cardona, de 26 años, había llegado a Boca en julio de 2018 a préstamo del mexicano Rayados de Monterrey, dueño de su ficha, y aunque tuvo buenas actuaciones el club xeneize decidió no desembolsar los 7 millones de dólares que costaba su traspaso definitivo.

En tanto, el defensor Lisandro Magallán cerró en las últimas horas su contrato con el Ajax de Holanda y, de esta manera, Boca concretó su primera venta de este mercado de pases.El acuerdo entre clubes estaba concretado hace varios días por una cifra de 9 millones de euros.

Oferta millonaria por Almendra

El Nápoli de Italia ofreció 15 millones de euros para comprar el pase de Agustín Almendra, uno de los futbolistas con mayor proyección de Boca, pero el club la rechazó por considerarla insuficiente.

En ese sentido, el equipo donde brilló Diego Maradona puede ejecutar la cláusula de rescisión de 20 millones de la moneda europea siempre y cuando cuente con el consentimiento del juvenil o intentar pagar un monto menor y dejarlo hasta junio en el Xeneize. Almendra jugará el Sudamericano Sub-20 con la Selección argentina que se disputará en Chile y es uno de los futbolistas con mayor.