Carla le comió la boca a Dupláa y defendió la lucha por el aborto legal

Al ganar la estatuilla, Carla tuvo dos momentos trascendentes para el festejo. El primero fue apenas se conoció el ganador, Y fue un "chape" con su compañera de elenco en vivo y directo.

Y a la hora de los agradecimientos, aprovecho los minutos finales para hablar sobre el aborto legal, seguro y gratuito.

"A mi no me gusta hablar del aborto. Ninguna mujer quiere atravesarlo pero es una realidad... Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo”, dijo la actriz. Y agradeció a todas las mujeres que habían salido a la calle a luchar por el aborto seguro, legal y gratuito.

Embed Amiga de fierro, abogada top, madre ejemplar y esposa apasionada Laura se metió en el corazón de la fiel audiencia de @100DiasTelefe y se lleva un #MartinFierro al estudio Guevara-Contempomi @carlapetersonA pic.twitter.com/R8L7byHVx2 — Telefe (@telefe) 10 de junio de 2019

