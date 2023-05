Carlos Tévez denunció por qué los equipos no lo quieren como DT

Ante algunos rumores que lo vincularon por un tiempo con Independiente, Carlitos reveló que fue verdadero: “Lo de Independiente fue cierto, siempre que se hable de clubes es importante, pero creo que también es importante el proyecto que traen”.

carlos tevez DT entrenador Carlos Tevez habló de todo en su paso por TyC Sports

“Si no tenes un horizonte es muy difícil mantenerse en este fútbol que es 'deportivo ganar', entonces si no tenes hacia donde ir pueden venir varios clubes pero va a ser muy difícil trabajar”, agregó el ex delantero.

En ese mismo sentido, Tevez contó que le hubiera complicado un poco la relación con los hinchas del Rojo por el sentimiento mutuo que tiene con Boca Juniors: “Hubiera costado entrarle al hincha por mi fuerte identificación con Boca”.

Además, en ese sentido contó también algo que siente y es el porqué muchos equipos no lo eligen a él para ser entrenador: “Hay hinchas que no me quieren en otros clubes como DT porque soy ídolo de Boca. Si se daba lo de Independiente, los hinchas me iban a mirar raro”.

Recordemos que Carlitos en su primera experiencia como entrenador con el Canalla, cosechó apenas 6 triunfos y 11 empates, mientras que cayó en 7 oportunidades.