Luego de la acusación de "traición" que le propinó ayer Hebe de Bonafini por haber firmado un convenio con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Estela de Carlotto respondió hoy que "hay que tener conciencia democrática, no fanatismo".

"Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no guste, cada uno tiene que adaptarse y adoptar el camino que toque en estos cuatro años de gobierno. La relación tiene que estar, no podemos encapsular en no me gusta. Diálogo hay que tener", enfatizó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

En declaraciones al canal C5N, Carlotto aseguró que "es muy doloroso" que la haya tildado de traidora y advirtió que "es muy mal ejemplo, lo siento por ella"; al tiempo que subrayó: "tenemos que tener conciencia democrática, no fanatismo, nuestros enemigos tienen que estar en una cárcel eterna si son los feroces asesinos" de la dictadura.

Ayer, durante la ronda habitual de los jueves, un día antes de cumplirse 41 años del golpe militar de 1976, Bonafini acusó de "traición" a la titular de Abuelas, Estela de Carlotto , por firmar un convenio con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , a quien calificó de "asesina".

"Quiero hablar un poco de traiciones y entregas. Estela de Carlotto firmó un convenio con Vidal, una asesina, que está matando de hambre a un montón de gente, que lleva comida podrida a los chicos a los comedores. No sé qué cabeza tienen para negociar con ella", afirmó Bonafini, al marcar distancias con la referente de Abuelas.