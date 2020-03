Embed

Tranquilo y enojado

Luego la actriz admitió que es normal para ella tocar el tema de esa enfermedad: “Estoy acostumbrada a lidiar con la palabra cáncer por Santiago (Bal). Pero una cosa es estar acostumbrada con un hombre con el que viví 26 años, que cada vez que se hacía un estudio tenía cáncer, pero esta vez es mi hijo, los hijos son distinto. La relación que uno tiene con un hijo es distinta”, comentó. “Él tiene su vida, decidió quién lo va a atender, no quiere escuchar a otros médicos, confía en los médicos, es un equipo muy importante. Está muy contenido, muy tranquilo, por momentos enojado”, contó.

La palabra de su médico

Luis Caro, el gastroenterólogo que le comunicó el diagnóstico a Bal, se refirió a la enfermedad. “Tenía varios pólipos que se le resecaron. Los pólipos son como una verrufga que aparecen crecidas dentro del intestino, y cuando aparecen de dos milímetros hasta cinco centímetros son los precursores de lo que va a ser una lesión tumoral que dará lugar al cáncer de colon. O sea que el pólipo es la lesión previa al cáncer, pero hasta que se transforma en cáncer pasan hasta 8 o 10 años”. Y agregó: “Está en un estadío inicial. Quizá su recuperación sea muy precoz, o quizá lleve un poco más de tiempo”.

Fuerte descargo de Nazarena ante las críticas en las redes

Nazarena Vélez no tiene la mejor imagen de Bal luego de que el actor terminara -en medio de denuncias cruzadas- su relación con su hija, Barbie. Mientras la noticia de Bal tomaba repercusión, Naza posteó una imagen con su hijo menor y sus seguidores la asociaron como una burla para el hijo de Carmen Barbieri. “¡Siempre con ganas de vivir plenas y sin preocupaciones!”, había escrito la actriz, en una foto que publicó. Ante las críticas que recibió, Vélez publicó varias stories con un fuerte descargo. “Les juro que no puedo creer la locura humana. Estoy entre angustiada, dolida, asombrada. Subí consejitos sobre la incontinencia urinaria y subí un posteo recomendando un centro de atención. Y mucha gente me puso ‘no te podés burlar de la enfermedad de Federico Bal’. Es de no creer”, comenzó.

“No sé si son ellos unos hijos de put... enfermos, porque para el que piense una cosa así, que ve una foto mía con mi hijito en brazos, diciendo, disfrutá de tu plenitud y piense ‘¡Ay! se está burlando de un cáncer’. Tenés que ser un hijo de re mil put... enfermo”, continuó la actriz. “Hacete cargo de tu oscuridad”, concluyó, enojada.

Sin embargo, en medio de la polémica, Naza también había marcado con un “me gusta” un llamativo mensaje en Twitter. Una usuaria publicó un GIF con la palabra “karma” y Vélez no dudó en marca el posteo. Minutos más tarde decidió eliminarlo de su perfil.

Emocionado, Bal agradeció los mensajes de apoyo

Muchas fueron las figuras de la pantalla chica y del espectáculo que le dieron su apoyo al actor tras contar la enfermedad que padece. Ante la contención de sus colegas en este mal momento que transita, Bal decidió responder por medio de su cuenta de Twitter: “No puedo expresar en palabras la emoción que siento al recibir esta cantidad enorme de mensajes de apoyo, de cariño, de empatía. Soy feliz de tenerlos, me hacen bien, y sobre todo agradezco que hayan entendido lo más importante de mi mensaje: un estudio a tiempo te salva la vida”.

Federico Bal on Twitter No puedo expresar en palabras, la emoción que siento al recibir esta cantidad enorme de mensajes de apoyo, de cariño, de empatia. Soy feliz de tenerlos, me hacen bien, y sobre todo agradezco que hayan entendido lo más importante de mi mensaje: UN ESTUDIO A TIEMPO TE SALVA LA VIDA — Federico Bal (@balfederico) March 10, 2020

El actor y cineasta deberá comenzar un tratamiento de quimioterapia y rayos que lo alejará por un tiempo de los escenarios.

