“Ustedes no la vieron enojada, yo la he visto enojada, esa gallega enojada es otra cosa. A mí no me gusta estar enojado con Ara, tenemos un hijo hermoso, después pasaron cosas que a ella no le gustaron, pero pasaron tantos años, siempre tengo un buen recuerdo’’, comenzó explicado Suar.

En este sentido, el gerente de programación del Trece hizo referencia al conflicto que salió a la luz meses atrás, cuando la intérprete contó que por la división de bienes, Suar aún le debe un 5% de las acciones de Pol-Ka, productora en la que ella invirtió dinero en sus inicios.

“Más allá del enojo y las circunstancias, cuando pasan cosas públicas, a mí no me gusta. Sobre todo sobre cosas que no han sido ciertas. Hay cosas que son subjetivas, puntos de vista, que incluso puedo estar de acuerdo, pero hay cosas que son concretas y que, para mí, ella faltó a la verdad. Mezcló todo porque lo que estaba discutiendo era un cinco por ciento que queda, y se lo voy a dar, como le di todo el resto. Todo lo que le tenía que dar, se lo di No significa que le tengo que dar plata. Le tengo que dar las acciones, y va a pasar. Nunca me escondí, siempre cumplí con todas mis obligaciones", detalló.

Luego el actor recordó el fuerte carácter que tiene Araceli, y las peleas y discusiones que tenían cuando vivían bajo el mismo techo: “Cuando digo en chiste ‘ustedes no la conocen enojada’ es porque he vivido situaciones de mucha gracia. Ella es muy graciosa enojada. Me ha puteado de maneras como nadie me ha puteado. Es muy buena puteadora”, expresó el productor y agregó, casi de forma polémica: “Alguna vez hubo un pelo. Me agarró un pelo a mí y yo a ella. Hemos llegado a situaciones: ‘Adrián, Adrián, ¡pará! Pero Ara, pará...’", continuó el actor, y aclaró: “Lo digo con humor porque nos hemos reído muchísimo. El que conoce a Ara sabe que tiene un carácter fuerte”.

