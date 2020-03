"A veces pasa que te mandás una de esas y después lo borrás", dijo al respecto Yanina Latorre este martes en el programa Los ángeles de la mañana y agregó que cuando ella quiso ver el "me gusta" de la empresaria teatral, éste ya no estaba.

A su vez, Vélez fue cuestionada por publicar una foto con su hijo menor, Thiago y escribir: “Siempre con ganas de vivir plenas y sin preocupaciones. Que nada les quite la sonrisa”.

Ante la repercusión mediática que tuvo su accionar en las redes, Nazarena hizo su descargo a través de sus historias de Instagram. "No puedo creer la locura humana. Estoy entre angustiada, dolida, asombrada. Hace un par de horas subí consejitos sobre la incontinencia urinaria y al recomendar un centro, en el posteo, mucha gente me puso 'no te podés burlar de la enfermedad de Federico Bal'".

El-me-gusta-de-Nazarena-Velez.jpg El "me gusta" de Nazarena Vélez que fue relacionado con la enfermedad de Fede Bal.

"Es de no creer. Yo no sé si son ellos unos hijos de put... enfermos que piensan una cosa así, al ver una foto mía con mi hijito en brazos, diciendo disfrutá de tu plenitud. Para pensar 'ésta se está burlando de un cáncer, tenés que ser un hijo de mil put... , enfermo. Hacete cargo de tu oscuridad o de verdad estamos todos muy locos o hay gente muy al pedo. Cuánta oscuridad hay en la cabeza de algunos seres humanos", manifestó indignada.

"De hecho a los femicidios y a todo lo que estamos viviendo en la actualidad me remito", añadió en otro tramo de su mensaje "Ojalá que todos cuidemos un poquito más el alma porque todo está muy complicado la verdad. Ayer festejamos un Día de la Mujer muy complicado y cada día está todo mucho más complicado", añadió sobre el final del video, donde aclaró que "por razones obvias" no va a asistir a los programas de televisión donde tenía putadas entrevistas previamente.

