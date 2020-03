Reina Reech se sumó a la polémica de los antivacunas

“A mis hijos yo les di esas vacunas que te dan en la clínica cuando nacen y la primera que me obligó el colegio a los cinco o seis años", indicó Reech. "Después no los vacuné nunca más. Como estudiaron en una escuela antroposofica, para la fiebre les daba globulitos y no un antitérmico de marca. Salvo alguna vez que tuvieron 40° de fiebre que me asusté porque temblaban. Sino, trate de curarlos con medicinas alopáticas”, añadió.

Hace unos días, luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Argentina, el actor Nicolás Pauls generó controversia al referirse al tema de las vacunas. "Lo instalan como que es algo que hay que hacer ¿No es curioso que la misma empresa que te da un supuesto alimento que te va a alimentar, pero que en realidad te enferma, sea la misma que produzca los medicamentos que te van a curar? Que cada uno saque sus conclusiones", disparó.

Anteriormente, su hermano Gastón también había generado revuelo al referirse al tema. "No le voy a meter a mi hija los, no sé como se llama lo que te meten, para que ella genere algo. No sé si quiero condicionarla... Te voy a dar un inyección para prevenir algo que en realidad a veces digo (sic)... se está... muchas versiones son que muchas de las enfermedades que dan vuelta son enfermedades generadas por los laboratorios para después poder vender", dijo durante una conversación radial.

Gaston-y-Nicolas-Pauls.jpg Al igual que Reech, los hermanos Pauls se manifestaron en contra de las vacunas.

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que “la oposición a la administración de vacunas amenaza el progreso que se ha hecho para tratar las enfermedades prevenibles por inmunización”. En ese sentido, remarcó que las vacunas previenen la muerte de hasta 3 millones de individuos por año, y si más personas accedieren a ellas se podrían evitar 1,5 millón de muertes más.

En agosto del año pasado, la OMS advirtió que hubo un “resurgimiento dramático” del sarampión en Europa, en parte impulsado por el movimiento contra las vacunas. El brote provocó casi 90,000 casos de enfermos por el virus en la primera mitad de 2019.

Por sus declaraciones, Reina Reech, se convirtió en tendencia de Twitter con numerosas críticas.

