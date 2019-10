La panelista señaló que las personas que acompañaban a Caruso le pidieron perdón por el mal momento. “Toda la gente que estaba con él se acercó para pedirme disculpas por las cosas que dijo su amigo. Él no, en el segundo bloque dijo en cámara que me pedía disculpas, en privado no”. “Hace 15 años que trabajo en la parte de noticias en América y la verdad que no necesito demostrar a esta altura si soy linda o no. Su comentario fue para agraviarme”, cerró.

LEÉ MÁS

Sol Pérez se peleó con Milei y se fue furiosa del estudio

Milei hizo llorar a Sol Pérez en vivo y lo echaron del programa