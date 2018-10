Carolina Ardohain: "Nunca estuve deprimida, pero estuve mal"

-¿Cómo te sentís en el nuevo programa?

Estoy tranquila y contenta, muy feliz de que me dieron la oportunidad de hacer este programa, y disfruto un montón de hacer las entrevistas. Me voy afianzando de a poco, obviamente, estoy aprendiendo.

Tuviste críticas duras, ¿te las vas a tomar distinto o te van a doler y vas a reaccionar igual que antes?

Si son constructivas son bienvenidas, porque hay que aprender y crecer. Somos un canal nuevo y la gente todavía tiene que conocerlo, así que estamos en eso, posicionándonos.

¿Sentís que hubo saña en las críticas?

Siento que es como que a mí me miran con una lupa. Que a otras personas que empiezan algo nuevo no les prestan tanta atención. Y además, creo que no deberíamos estar mirándonos así entre colegas. Había un comentario diario de cuánto hacía o no hacía de rating. Yo no vi que lo hicieran así con otras personas.

Acá no existe la presión del rating como en Telefe.

No, claro, acá es mucha menos presión y me siento muy a gusto. Porque además el estilo del programa, la charla profunda con una persona, es otra cosa. Y la verdad es que estoy contenta. Porque me saqué de encima esa mirada de lupa, que de verdad que es molesta. Y si más adelante yo tuviera la oportunidad de volver a un canal, le voy a poner el mismo corazón y energía.

En PH (Podemos hablar, el programa de Andy Kusnetzoff) te abriste mucho, diste muchas explicaciones. ¿Sentís que la gente te empezó a entender más?

En algún momento teníamos que hablar del tema. No se había dado, porque no había ido a otro programa, y me pareció oportuno explicar cómo había pasado todo.

En la tapa de una revista salió que estabas deprimida. ¿En algún momento te sentiste así?

No, nunca estuve deprimida. La depresión es una enfermedad y hay que tomar en serio la palabra porque hay muchas personas que de verdad la sufren. Yo no podría decir eso. Pero sí me tomé un tiempo para mí y para volver a sentirme bien para poder estar en el programa. Y así fue, me recargué de energía, recuperé fuerzas y volví.

Se te juntaron muchas cosas: la separación de Pico Mónaco, el fracaso del programa…

Sí, se me juntó todo.

Y faltaron explicaciones: nadie sabía qué había pasado, ni siquiera tus compañeros, que estaban trabajando ahí y no sabían cómo seguía…

No, bueno, la producción sí sabía lo que estaba pasando y fue muy respetuosa de mi privacidad. Y mis compañeros siguieron trabajando, siguen al aire, con su sueldo, y yo sabía que eso iba a pasar.

¿El problema fue Sol Pérez?

No, no tenía que ver con ella ni con ninguno de mis compañeros. Tuvo que ver conmigo. Yo en lo personal no tuve nada con ella, siempre la traté con cariño, y me gustaba lo que hacía y siento que estaba creciendo y se lo dije.

En Showmatch aclaman tu regreso, ¿querés volver?

Me encanta ir a Showmatch. Estoy disfrutando mucho que sea así. Me divierto y me hace bien. Estoy bien así. Estoy tratando de aprovechar esta segunda oportunidad de volver a tener un programa. Y quiero terminar así el año, tranquila. Llegar a diciembre así como estoy.

¿Qué pasó con Polito Pieres? Se los vio en fotos y se dijo que estuvieron juntos…

Estoy sola y estoy bien, enfocada en mis hijos y mi trabajo. No es momento de ponerme de novia.

¿Cómo vas a pasar este Día de la Madre?

Compartir con los chicos. Todo muy tranquilo, en casa, estando juntos. Ellos me hacen unos dibujitos y me preparan un desayuno. Para mí es un día más, porque yo todos los días celebro con ellos ser su mamá. Mis hijos son muy cariñosos y me llenan de amor todos los días.

Dijiste que te era muy difícil pasar las fiestas sola…

Como cualquier persona separada. Yo tuve cuatro hijos y no me gusta encontrarme en Navidad o Año Nuevo sola. No me gusta. Pero bueno, el padre también tiene derecho. Es un día difícil cuando eso pasa. No es lo que yo me imaginaba, no es lo que quería tener que pasar días sin mis hijos, y menos en fechas importantes.