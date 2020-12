Carrió será candidata en 2021 y le apunta a la gobernación de Buenos Aires

La titular de la Coalición Cívica (CC) y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió , anunció que será candidata en las elecciones legislativas del año próximo en la provincia de Buenos Aires y no descartó su postulación para la gobernación del distrito en 2023. "Voy a ser candidata en el 2021 en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy dispuesta que salgamos a la libertad", sostuvo anoche la exdiputada en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).

En este sentido, Elisa Carrió afirmó: "Para limpiar la provincia no descarto ser candidata a gobernadora en el 2023". De esta manera, se desdijo respecto de lo que había formulado el 12 del mes pasado, cuando, en una entrevista periodística cuyos principales fragmentos replicó luego a través de las redes sociales, había señalado que no iba a competir por cargos públicos.

"No voy a ser candidata. Dependo de mi consciencia, no de los votos. Muchos me respetan por mi coherencia", había indicado en diálogo con La Nación +.