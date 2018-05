Cartón lleno: Natacha y Morena se reunieron y les llovieron críticas

“Fuera de toda locura y pavadas mediáticas hay una adolescente que necesita mucho amor, así que acá estoy. HECHOS NO PALABRAS. Vamos leona! Nada merece tu dolor, acá estoy yo y mi familia también para cuidarte”, escribió la locutora en Instagram, junto a una imagen en la que se la ve con la hija de Rial, quien también se muestra con sus muñecas vendadas.

Natacha y Morena habían tenido un fuerte cruce hace semanas atrás luego de que la mediática asegurara que Rial le pagaba a los novios de la joven para que estén con ella. La ahora empresaria no tuvo dudas en salir a cruzarla y hasta la tildó de “gato viejo y usado”.

Por este motivo, muchos de los usuarios de Instagram salieron a criticarlas. “Hasta acá te banqué. Esa pendeja mentirosa y chupasangre. El padre será lo que será pero no se lo extorsiona por plata. En esta no! Que juegue su batalla sola, si es tan cocora para bardear a todos por las redes sociales, que se banque los problemas que tiene y suelte la extensión del papá. @moreerial sos una caradura”, “@moreerial dijiste que era una prostituta o te olvidas? Y ahora love?”, “@moreerial y @natjaitt dos buscas colgandose de lo q sea por 1 minuto efímero de fama. Ojala le des el estilo de vida q busca sin laburar” y “LEONA??? Jaaa @moreerial @natjaitt no te dijo hace un tiempo que tu papá @jrial te mantenía los chonguitos??? y vos no la trataste de prosti a @natjaitt ?? Y querés hacer creer que tu viejo miente??? no tenés verguenza mamii... #desagradecida Todo vuelve, todo gira en esta vida, ya tendrás tus propios hijos y quedate bien tranquila que recién ahí vas a entender a tu papá”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

