Rial siente "vergüenza" por su hija y apuntó contra Natacha y Nacho Viale

"Lo primero que quiero hacer es pedirles disculpas por haber sido participantes secundarios de algo vergonzoso. Yo laburo todos los días, ven lo que hago pero me da vergüenza", admitió el conductor y aprovechó el espacio para pedirles disculpas a sus compañeros de panel y a su audiencia.

"Este es uno de los pocos laburos que te toca estar de los dos lados. A mí me tocó estar muchas veces del otro lado pero nunca imaginé de esta manera", añadió.

"Siento vergüenza porque acá está mi hija, a quien amo profundamente más allá de lo que hizo. Sé que no está pasando un buen momento. Sé que tiene algún problema y estoy preocupado por su salud y por su entorno. Pese a que ella no quiera hablarme me va a tener siempre", dijo con preocupación.

"Siento mucha vergüenza al escuchar cosas tan fuertes pero el amor hace que yo me banque todo esto y me preocupe por ella para que trate de ser feliz. Muchas de las cosas que se dijeron eran mentiras. Doy la vida por mis hijas y la voy a seguir dando".

En cuanto a su novia indicó: "Romina es una gran mujer, es buena mina, y me bancó como nadie. Por eso también me avergonzó mucho escuchar cosas sobre ella y que quedara expuesta de una manera terrible. Ver llorar a mi pareja fue tremendo".

Furia y venganza

"Escuché audios espantosos sobre mí. Matías Attem (ex participante de Despedida de solteros y Cuestión de Peso) es un hombre golpeador de mujeresy participó en un reality", dijo Rial sobre el hombre que redactó los mensajes que luego publicó su hija.

Tras advertir que sus abogados ya están moviéndose en tribunales, disparó contra Natacha Jaitt al tildarla de "extorsionadora". "Hay audios grabados de ella diciéndole a mi hija 'tratá de involucrarlo con el tema de los menores' (por los abusos en Independiente). Son varios, los tengo a todos identificados, y ya están en manos de mis abogados", aseguróy agregó: "Hay un fotógrafo, hay un medio. Fui víctima de una extorsión. Me siento abochornado".

"Nachito Viale, que puso todo vuelve. Nachito, sos mal tipo, seguí laburando para los servicios. Y vos, Tamara Pettinato, la diferencia es que tu papá es un acosador de mujeres", lanzó haciendo referencia a los mensajes que le dedicaron el nieto de Mirtha Legrand y la hija de Roberto Pettinato en las redes.





Como era de esperar, la respuesta de Natacha Jaitt no se hizo esperary llegó vía Twitter.

Embed De tener realmente esos mentirosos audios donde me calumnia de extorsionados, ustedes creen que NO LOS HUBIERA MOSTRADO AL AIRE? ajajaja ahora Jorgito deberás hacerlo ante un juez. #QEPDintrusos — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de mayo de 2018

Embed Di/os no lo perdones, sabe lo que hace. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de mayo de 2018

Embed Sentíme MITÓMANO SERIAL @rialjorge, mañana te llega mi demanda. POBRE THE LION... TENGO GANAS HASTA DE ADOPTARLA YO, ANTES QUE TE LE ACERQUES. #ChauIntrusosQepd — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de mayo de 2018

Embed Desde que la Kampfer lo metió en la farlopa no para de arruinarse SÓLO, en fin. Si a la pena de muerte. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de mayo de 2018

Por su parte, Morena siguió publicando alarmantes mensajes en sus historias de Instagram. “Gracias por cuidarme y haber llegado a tiempo antes de cometer una locura. Gracias por defenderme y dejar todo por mi. Te amo y perdóname, soy humana y comento errores”, escribió en una imagen la hija de Jorge Rial, en la que se puede apreciar una venda en su muñeca izquierda.

