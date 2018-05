En la imagen, Morena está en un ascensor junto a su novio Facundo Ambrosioni. Pero un detalle llama mucho la atención: una venda azul en su muñeca derecha.

La prenda sola no hubiera significado nada si no estuviera acompañada por un impactante texto. "Gracias por cuidarme y haber llegado a tiempo antes de cometer una locura. Gracias por defenderme y dejar todo por mí. Te amo y perdoname, soy humana y cometo errores", escribió Morena.

p21-f01-morena-rial.jpg

Lo cierto es que el jueves a la noche, Morena se reencontró con su padre en su casa y, al parecer, una psiquiatra habría estado también en aquella reunión, conteniendo a la joven.

"Mi papá (Jorge) volvió el jueves de Londres. Ya está todo aclarado en realidad fueron muchos malos entendidos. Enojos. Y exploté nada más. Lo único que quiero es cuidar a la familia de mi novio. Los problemas de mi familia no son los problemas de él y expusieron su vida que no tiene nada que ver con esto. Seguimos peleados pero las cosas no están tan mal como antes. Incluso ya le pedí disculpas a Romina. Pero de lo único que me arrepiento fue de meter a mi novio en esto con su familia que no tienen nada que ver”, aseguró More tras la reunión.

LEÉ MÁS

More Rial habló y le puso paños fríos a la situación con su padre

Rial: amenazado y desbordado