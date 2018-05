La mediática salió al cruce de Jorge Rial después de que la calificara de "extorsionadora" y confesó que tiene ganas de adoptar a Morena.

“Sentíme mitómano serial Jorge Rial, mañana te llega mi demanda. Pobre The Lion (Leona, por Morena)… Tengo ganas hasta de adoptarla yo, antes de que te le acerques", tuiteó la morocha solidarizándose con la joven de 19 años, que ayer confesó que ya no le puede decir papá al intruso.

Casi devolviéndole la gentileza a Natacha, la joven que busca lanzar su carrera como cantante, continuó defenestrando a su padre adoptivo en el programa El show del Espectáculo, el ciclo radial que conduce el hermano de la mediática, Ulises Jaitt.

"En la tele me trató como si fuese una loca psiquiátrica que no está bien de la cabeza”, lanzó Morena en relación al descargo de Jorge en Intrusos.

“Me quise suicidar cortándome las venas de la mano… me quise cortar donde tengo el tatuaje con el nombre de él porque lo odio. No fue un llamado de atención, lo hice de verdad”, aseguró.

Agregó que que cuando su padre llegó a la clínica “empezó a decir que estaba loca y que tenían que internarme“.

Sobre el origen de la disputa familiar, Morena precisó: “Todo esto empezó hace dos años por culpa de Agustina Kämpfer. Un día estábamos en la cocina y ella llegó haciéndose la cocorita y yo no la saludé. Entonces le dijo a mi papá y él me echó de mi casa. Desde ahí no volví más“, señaló.

“Me pidió que le devuelva la plata del by pass gástrico y de las cirugías que me hice. Eso no es ser buen padre”.

Así como alguna vez en sus relatos en las historias de Instagram lanzó que la habían querido violar y su padre no hizo nada, More explicó un poco más detelle la situación. “Un día me quisieron violar y él lo tuvo cara a cara y no hizo nada. Fue un señor que trabajó de chofer para nosotros… estábamos en un ascensor y se bajó los pantalones. No se lo pude contar a Jorge porque el chofer me tenía amenazada, pero una vecina que vio y escuchó todo sí se lo dijo, pero no lo denunció. Le pagó para que se vaya. Creo que yo no le importo”, dijo con crudeza.

“Es mentira eso de que Natacha me mandó un audio (el que le pedía a que involucre a Jorge con el tema de la pedofilia). Con ella nunca tuve diálogo. Él miente siempre“, dijo en defensa de la mediática que no para de pedir la cárcel para el conductor.

"Hay audios grabados de ella diciéndole a mi hija 'tratá de involucrarlo con el tema de los menores' (por los abusos en Independiente). Son varios, los tengo a todos identificados, y ya están en manos de mis abogados. Fui víctima de una extorsión. Me siento abochornado", había dicho Jorge Rial ayer en la pantalla de América.

Por otro lado, aseguró que el pedido de disculpas que le hizo a Romina Pereiro (la actual novia de Rial), lo realizó “obligada por él”.

“Con mi hermana está todo mal porque lo defendió a él. Le encanta vivir cómoda. A mí no me importa la plata, si un día me deja de pagar el alquiler, me voy a vivir abajo de un puente”, expresó sobre Rocío.

“Me juega en contra que Jorge Rial sea mi padre. Él me cerró todas las puertas. No me pasa plata por mes y me cortó todas las tarjetas".

Entre otros temas aseguró que tiene una gran relación con Loly Antoniale y postuló que su padre está resentido con los cordobeses por su ex novia, "La niña Loly".

A su vez, contó que está averiguando sobre su origen biológico “Quiero saber más sobre quién es mi mamá”.

"Me chupa un huevo ir al Bailando”.

Por si fuera poco, el escándalo sigue generando polémica y ahora salpica al mismísimo Marcelo Tinelli.

Es que en la nota con Ulises Jaitt, Morena cuestionó el formato de ShowMatch al considerarlo por demás violento. Además sostuvo que por la amistad entre su padre y el Cabezón, ella se quedó afuera del Bailando 2018, que -según indicó - ahora le "chupa un huevo".

"No me gustaría ir al Bailando. Me parece una mierda. No tengo ganas de ir", disparó. Pese a que desde la producción de Marcelo Tinelli negaron haberla convocado, Morena afirmó: "La propuesta estuvo, y mi papá me cerró la puerta. Me chupa un huevo ir al Bailando".

Con respecto al futuro laboral, Morena contó que le cuesta mantenerse desde lo económico, pero que está entusiasmada porque comienza una nueva etapa como cantante. "Por suerte encontré a mi representante, voy a empezar a hacer shows. Me la estoy bancando sola con mi empresita que vendo productos. Me alcanza para vivir, lo normal, pero tengo necesidades como todos. Tengo un poco de ahorro, no es que estoy pobre pobre...lo normal. No tengo una vida de lujo".

Por su parte, Natacha celebró la entrevista como un logro y continuó atacando a Rial desde las redes.

