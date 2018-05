Mas tarde, brindó una nota con una radio cordobesa en la que volvió a arremeter contra su padre quien, frente a las cámaras de América, estuvo a punto de hablar de “desequilibrio”, pero recalculó y sólo atinó a decir que está preocupado por “salud” de la joven de 19 años.

“Me quise matar, cuando vi que salía mucha sangre lo llamé a Luis Ventura que es como mi tío. Él salió del aire del programa en el que estaba. Jorge tardó hora y media en llegar y vive a 30 cuadras. ¿Vos cuánto demorás en ir al hospital si te dicen que tu hija se cortó las venas? 10, 15 minutos“.

En diálogo con Pulxo 95.1, Morena hizo impactantes revelaciones. “Me quise matar, cuando vi que salía mucha sangre lo llamé a Luis Ventura“, contó y le pasó factura a su padre: “Jorge tardó hora y media en llegar y vive a 30 cuadras. ¿Vos cuánto demorás en ir al hospital si te dicen que tu hija se cortó las venas? 10, 15 minutos“.

“Hoy en día me cuesta decirle papá. Jorge me dijo que cualquier cosa que necesite lo hable con sus abogados”, señaló.

“Muchos me dijeron que soy una desagradecida y yo no me veo así, en muchas cosas dije la verdad. Por otro lado, muchos me apoyaron porque nadie se anima a enfrentar al famoso Jorge Rial“.

Además de anunciar que sacará su autobiografía y hablar sobre su futuro artístico como cantante, Morena lanzó: “Hasta los 21 me tiene que mantener, por ley, sino iremos a juicio, qué vamos a hacer…”.

“Toda mi vida sentí la carga de ser una Rial. Si yo hubiera sido gorda sin apellido, me hubieran hecho bullying por gordita nomás. Yo era gordita y encima con apellido. Siempre tuve todo lo que es material, pero no amor”, agregó.

“No soy yo el problema, es él”, sostuvo y agregó que su hermana Rocío (quien salió a defender al conductor) ya no cuenta en su vida.

"Yo le dije a Facu (por su novio) que no nos puede arruinar un cualquiera la vida"

Embed

Mientras Rial hablaba en Intrusos, Morena publicó un contudente mensaje en Instagram.

MORENA-RIAL-4.jpg

LEÉ MÁS

Rial siente "vergüenza" por su hija y apuntó contra Natacha y Nacho Viale

"Dejámelo como extorsionador"