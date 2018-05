En los últimos días, la joven incluso llegó a tratar de “extorsionador” a su padre y ahora, con la nueva filtración de audios, se reveló el detrás de escena de sus polémicas historias. Es que los mensajes publicados en Instagram Stories no los armaba Morena sino Matías Attem, amigo de la joven y ex participante de Despedida de solteros y Cuestión de peso.

“Yo escribí todas las historias de Instagram”, reveló Matías a DiarioShow.com. El mediático también mostró una conversación que tuvo con la hija de Rial en la que se refería a Agustina Kämpfer como “una trepadora”. “Son todas iguales”, dijo Morena, y luego agregó: “Menos mi mamá Loly”.

En medio del escándalo, More firmó un contrato con un representante artístico

En los audios publicados por Teleshow, Morena le dice a su amigo: “Mandame todo lo que tengo que poner por escrito, así yo lo copio y lo pego, porque yo hago eso con lo que vos me mandás, boludo. Porfi, haceme ese favor”. Luego le indica a su cómplice: “De última no pongas que llevaste mis ahorros, que la gente, la familia de ellos se hicieron cargo de los ahorros, porque van a pensar que Facundo está conmigo por la plata nada más, ¿entendés? Pongamos que lo que le molesta es que mi suegro esté preso y que me lo reprochó desde el primer momento”. Y concluye: “Dejámelo como extorsionador a mi papá y ahí ya van a empezar a saltar las cartas solas”.