Casados con hijos: una "tiktoker" se postuló para encarnar a María Elena

"No tengo experiencia, pero me animo al desafío porque este personaje me habita desde siempre", dijo Herrera, en diálogo con el portal Teleshow, al ser consultada sobre un posible fichaje para el espectáculo.

"No soy actriz y por el momento lo considero un hobby y un momento para distenderme, relajarme y divertirme. Destaco el disfrute mio y de los seguidores. Nunca hice teatro, no actué, pasado mañana va a hacer un mes que publiqué el primer video", aclaró.

“Es un personaje exquisito en todas sus formas. Esa fusión, ese conjunto de cosas que muchas tenemos, su ira, su enojo, su amor a su marido, su intensidad como mujer, me encanta y creo que tengo mucho de ella", remarcó.

“Esto de TikTok fue medio accidental, porque mi hija lo tenia en su tablet y quería mandarle videos a su papá, entonces lo descargué en el celular, vi que había cosas de Casados y me acorde que mi mamá tenía una peluca que se compró para una fiesta de disfraces, elegí un sonido fácil y me encantó verme, se había producido una transformación de mi persona”, contó en relación a cómo comenzaron sus performances.

Embed

“El primer video en TikTok que tuvo muchas repercusiones, los seguidores se sumaron y no lo esperaba. Son videos básicos, sin efectos, los hago o sola. La gente me dice que saqué una sonrisa, eso me hizo seguir. Considero que en estos momentos de pandemia, sonreír y divertirse es valorable”, agregó.

Sobre Rivas, Herrera manifestó: “Es una actriz brillante, no solo por su papel en la tira, sino en muchas películas. Ella supo darle a María Elena una entidad única, aún más importante que el de la serie original". "Interpretarla sería un desafío muy grande, pero realmente me animo”, insistió enviando así un mensaje a los productores de la adaptación teatral de la popular sitcom de Telefe.

Embed

Ethel es de Mendoza, tiene 36 años, vive con su hija, está recién separada y estudia Licenciatura en Relaciones Institucionales, Protocolo y Ceremonial. Hasta hace poco trabajaba en una empresa de eventos e iba a comenzar una pasantía rentada, pero debido a la cuarentena que rige en el país desde el 20 de marzo su ingreso se frenó, por lo que está en búsqueda laboral activa.

Embed

LEÉ MÁS

¿María Elena ya tiene reemplazo en Casados con hijos?

El mail de Érica Rivas con quejas por los chistes de Casados con hijos