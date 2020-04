"Estamos mirando Racing-Independiente, fui a buscar los cigarros y sentí que un elefante me puso un pie en el pecho, no podía respirar. Lo primero que pensé que era acidez, siempre te hacés el boludo cuando tenés un infarto y pensás que tenés ardor de estómago. Era obvio que era un infarto yo pesaba 20 kilos más que ahora y fumaba como un escuerzo”.

"Baja Julieta, dice '¿qué te pasa?'. Le dijo: 'Es acidez'. Yo cruzaba los dedos para que no fuera in infarto, es horrible que te de un infarto y que te mueras justo al principio de una relación con una mujer más joven porque todo el mundo en el velorio se piensa que te moriste de esfuerzo sexual", acotó con humor.

En un momento se me duerme el brazo y le dijo a Julieta: 'Es un infarto'. Y sale corriendo y se va. Y yo veo que se va. Digo 'se habrá escapado'. Hacía ocho días que me conocía, no se había encariñado tanto conmigo". "Y me quedé solo con mi infarto y me di cuenta que me estaba muriendo solo. Es horrible morirse solo, es un espanto morirse solo sin poder decir tu última palabra, no la escucha nadie. Pensé tanto en mi viejo que se murió de un infarto agudo de miocardio, solo", agregó.

"Por suerte Julieta volvió con los dueños de la casa y me llevaron en un auto hasta el hospital, Alejandra y Javier (...) El cardiólogo me salvó y después me dijo: 'Mirá Casciari, me muestra Google Maps y me dice, vos infartaste acá y llegaste acá. Este viaje son 45 minutos… Tu familia lo hizo en 19 minutos, tu corazón hubiera aguantado 25… Y yo le decía, no es mi familia, no sé quiénes son”.

Un año después, Casciari fue a visitar a los dueños del alojamiento. "Yo les contaba esta historia, se cagaban de risa. Estábamos cenando los cuatro como si fueramos amigos de toda la vida y en un momento ellos me empiezan a contar a mi lo que les estaba pasando a ellos", señaló. A Javier le habían diagnosticado una insuficiencia renal crónica que lo obligó a hacer diálisis. Por si fuera poco lo echaron del trabajo. Acababa de renunciar a su cargo en una multinacional para pasar a otro con más jerarquía y beneficios en otra. El tipo renuncia al a primera, se va a la segunda y en el ínterin le encuentran un problema renal crónico. No puede empezar a trabajar en la segunda multinacional y pierde la obra social de la primera. Y se quedó en pampa y la vía, comiéndose los ahorros, los amigos desaparecieron...", contextualizó.

En las horas muertas empieza a diseñar una aplicación para organizar a los pacientes con diálisis del mundo para ver si podía viajar, ir a la casa de otro en Barcelona que tuviera esa misma condición y tener una casa preparada. Obviamente nadie le dio bola con ese emprendimiento. Los agentes inmobiliarios lo único que le recomendaban era que vendiera la casa. Una tarde, como último recurso, pusieron en alquiler la casita de huéspedes por Airbnb.

Luego de enumerar los desafortunadas experiencias que tuvieron antes de la llegada de Casciari, el invitado de Andy expresó: "No les salía una". Al retomar el diálogo que tuvieron en la cena, Casciari le ofreció ayuda a lo que Javier respondió: "Ya me ayudaste hermano. ¿Te acordás que cuándo estabas todo entubado recibiste un mail?”, le dijo.

“Claro que me acordaba, estaba entubado en el hospital, me vibró el teléfono, y era un mail automático de la aplicación de Airbnb, que me pedía una evaluación pública de mis anfitriones de Montevideo, hice una reseña que se viralizó y la leyó el dueño de Airbnb” recordó el escritor.

"Sacaron una tablet y me mostraron una charla Tedx de Joe Gebbia en Canada, 14 días después de mi infarto, frente a Bill Gates, (Steven) Spielberg y un montón de famosos. No lo podíamos creer", manifestó Casciari, antes de mostrar un segmento de esa charla en la que el creador de Airbnb habló de su historia, citó su reseña y mostró fotos de él.

