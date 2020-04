Embed

Según relevó el boxeador, en ese momento, estaba instalado en España. “La primera vez que fui a un campeonato del mundo fue el 21 de junio del 2003. Cuando dijeron que había sido campeón del mundo, fue el día más feliz de mi vida”, señaló el deportista, haciendo referencia al encuentro ante Richard Williams en Mánchester y agregó, para los que desconocían la historia: “Cumplí el sueño más grande de mi vida porque 9 días antes había ido a Cáritas, en una iglesia muy cerca de mi casa, para pedir algo de comida”.

“Mi situación dio un vuelco brutal. Yo estaba luchando por alcanzar ese sueño y sabía que no podía dejar de trabajar, ni de entrenar. No podía descuidarme, porque la chance en algún momento iba a venir”, relató Martínez, sin omitir ningún detalle: “Estaba complicado durante los meses previos a ese combate, porque me había quedado sin los dos trabajos que tenía. Me tuve que adaptar, porque me había quedado sin dinero y en mi casa me habían cortado la luz y el agua. Fue muy duro”.

Embed

Maravilla se mostró emocionado al recordar también que tuvo que robar para poder alimentarse. “El que busca, por lo general encuentra. A veces iba al mercado y manoteaba algo para poder comer. No me siento orgulloso de eso, pero estaba con el agua al cuello”, dijo el boxeador sobre su etapa más dolorosa y concluyó: “Iba a Cáritas una vez por semana y me daban una bolsita para poder comer en esos días. Un paquete de arroz me duraba un mes… Cuando me dijeron que tenía la posibilidad de pelear por el título mundial, se me apareció la Virgen. Y cuando gané fue lo máximo de mi vida”.

Luego su carrera dio un giro glorioso con los 5 títulos mundiales y un récord profesional imbatible: 51 victorias (28 por knockout, 23 por decisión, 1 por descalificación), 3 derrotas (2 por knockout, 1 por decisión) y 2 empates.

Embed

