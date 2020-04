“Holaaaa”, dice la pareja, casi al mismo tiempo en el video y, cuando ella lo interrumpe para saludar, Michael la empuja con su codo de una manera muy poco ortodoxa y ni siquiera graciosa.

Al instante, Luisana no puede contener su enojo y el morocho intenta abrazarla en señal de recomponer la historia, pero ya parece ser tarde. “Ay, perdón… sorry”, afirma ella. Mientras él vuelve a tomar la posta. “Hola chicos, yo soy Michael Burbuja”, cierra diciendo. Con tan sólo siete segundos, el corto se convirtió en el escándalo del día. Incluso el mediático Martín Cirio le dedicó algunos posteos.

Luisana borró el vivo y las imágenes del mal momento de la pareja sólo quedaron porque algunos usuarios decidieron grabarlas y compartirlas en redes. No fueron pocos los que hablaron de violencia machista y física de Bublé sobre Lopilato, que todavía no se expresó sobre lo acontecido.

Sin embargo, también decidió realizar un descargo a través de la misma red social y apuntó contra el comediante. "Es increíble como son algunos seres humanos!! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo! Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", arrancó diciendo la ex Casados con hijos y agregó: "Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más!! No es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco! Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos más que nunca 'amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad' NO este tipo de personas".

Embed

La Faraona on Twitter La cobertura del tema LOPILATO-BUBLÉ que me acabo de mandar en mis historias por dios denme un oscar y tambien grammy pues hice LA BANDA SONORA al final. — La Faraona (@martinciriook) April 11, 2020

MaryCarmen on Twitter Pensé que Luisana era tendencia por estas declaraciones pero no, era porque el gordo le pega un codazo en un video. pic.twitter.com/6JvkWSh75P — MaryCarmen (@RoosterMC78) April 12, 2020

mila on Twitter como que buble la trata mal a luisana?¿? pic.twitter.com/w0HfiwcZ4T — mila (@goldenlouistt) April 12, 2020

Sol Despeinada on Twitter Incómoda mientras él se cree gracioso. No es más que una típica situación de pareja donde el tipo quiere ser protagonista, ella un mueble más de la habitación a costa de maltrato. Se lo ve nervioso a él, así se ponen cuando quedan expuestos: expongamos a Michael, no a Luisana. https://t.co/o3IkS4D6I0 — Sol Despeinada (@sol__despeinada) April 12, 2020

Lara on Twitter TE QUEDAS CALLADO Y SOLTAS A LUISANA TETÓN BOLAS TRISTES



#SALIDEAHILUISANA pic.twitter.com/YAHVP0CrY6 — Lara (@LaraNahirArias1) April 12, 2020

ASJ' on Twitter Como nadie lo hizo y me parece necesario, voy a abrir un hilo con todos los videos de Michael Bublé ejerciendo violencia sobre Luisana Lopitalo: Empecemos con el principal y el que desato todo :) pic.twitter.com/lmhqRfszTm — ASJ' (@AgostinaSj) April 12, 2020

ASJ' on Twitter Otro momento donde podemos ver la cara de Luisana cuando Bublé se lo saca. El siempre intentando demostrar que es “superior” y esa actitud arrogante con ella. pic.twitter.com/80XxhK3Tjf — ASJ' (@AgostinaSj) April 12, 2020

ASJ' on Twitter Otra escena donde Bublé se cree gracioso con Susana Giménez y jamas se le dio importancia a como se sentía ella con la situación, se puede ver notar una sonrisa incomoda en ese momento. pic.twitter.com/kJwgpN6GGR — ASJ' (@AgostinaSj) April 12, 2020

ASJ' on Twitter En este video Michael se enoja con Luisana por llegar “dos minutos tarde” al vivo, ella aclara que estaba haciendo cupcakes para sus hijos y el igual se muestra ENOJADO pic.twitter.com/YEoSbH8niU — ASJ' (@AgostinaSj) April 12, 2020

A on Twitter Al final de este vídeo es que le dice: "I'm gonna kill you, I'm gonna kill you" cuando piensa que ya paro la transmisión en vivo el hdp pic.twitter.com/5g4BWwKDbs — A (@analamarciana) April 12, 2020

Luli on Twitter Dios ! Las caras ! No lo pudieron dicimular.ella terror hasta perdon le pidio y el un odio . Como seran entre 4 paredes? Sera como lo muestran afuera todos felices y comiendo perdices?o llevar una vida d ensueño cuesta — Luli (@Luli51101966) April 12, 2020

emilce_pao :3 on Twitter #luisana no trates de naturalizar lo que ya es más q obvio... Se aprendió mucho en estos tiempos dónde un samarreo o ese codazo no es sinónimo de amor..

Y la faraona no fue el único q lo vio, solo le dió el toque de importancia q se merece esto.. pic.twitter.com/6JDJArXeY3 — emilce_pao :3 (@Paola_emiss) April 12, 2020

Muy pute on Twitter Lo que me llama la atención (para bien) sobre la situación de Luisana Lopilato y Michael Buble es cómo vamos ejercitando la mirada sobre el lenguaje corporal para diferenciar un "chiste" de una situación de "micro-violencia". — Muy pute (@muypute) April 12, 2020

Boris on Twitter Efecto cuarentena: el país se une para salvar a Luisana lopilato del gordo tetón de Michael buble — Boris (@borissaw) April 12, 2020

Dai on Twitter averiguado si realmente Michael Bublé es violento y tóxico con Luisana para ir y cagarlo a trompadas pic.twitter.com/nL8FLgG4Zg — Dai (@DaiGonzalez97) April 12, 2020

