"Yanina Latorre es una vieja piola y agresiva"

En ese marco de situación, Hermida habló con sus compañeros de Bendita sobre los vivos de Latorre en Instagram y reveló las opuestas sensaciones que le genera Yanina.

Sentimientos encontrados

“Está de moda (hacer vivos). Parece que a la noche no se puede dormir. Pero ella trabaja, ella sale, tiene una cuarentena a medias... Me cae muy bien Lizardo (Ponce), el instagramer. Es divertido. Ella me produce sentimientos contradictorios. Por momentos me parece una vieja piola. Por otros momentos, una maleducada, excesivamente agresiva. Pero igual, en el fondo, la quiero. Ella a mi no me quiere”, dijo Hermida, sin vueltas .

Cabe señalar que en más de una oportunidad, Casella le ha dedicado segmentos a Yanina Latorre, ya sea por su peleas o alguna declaración polémica de la rubia.

“A mí me parece que la falta de formación de Yanina la convirtió en más virulenta. Ella descalifica, usa términos fuertes. Pero, por supuesto, que esto tiene un vuelto”, opinó Casella sobre la panelista.