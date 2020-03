Además, el conductor fue muy crítico con los directivos de los canales de TV. "Puertas adentro es pura confusión. No saben qué poner al aire. Nadie sabe cómo manejarse a nivel grupal y con los grupos de riesgo. Los canales son un hormiguero de gente. El otro día estaba viendo un programa con 15 personas al aire, y detrás de cámara suelen haber tres veces más, porque esa es la lógica de la tele", expresó indignado Beto en Por si las moscas (AM La Once Diez).