Casi a las piñas

Canaletti opinó que el ex futbolista Garrincha era un débil mental, por lo que el periodista deportivo dudó de esa información y la discusión levantó temperatura. “¿Vos querés pelear? Te lo digo en serio”, lanzó el especialista en policiales de TN. Tras el incidente en vivo, Canaletti hizo su descargo: “Fue un momento desagradable, me sentí destratado en un programa que no conocía. Solamente conocía a Diego Díaz y a un panelista”. Luego el conductor agregó: “Pensé que me iban a tratar bien. Podemos tener intercambios de opiniones de una disciplina tan polémica como el fútbol pero nunca me lo esperé así. No quiero agregar nada más. En el corte no pasó absolutamente nada. Quedó ahí, con lo que se vio”.

Por su parte, el polémico Azzaro contó que “no hubo golpes” ni nada. “Discutimos al aire y después él se fue. Estaba bastante enojado por lo que noté, pero no hubo nada más entre nosotros. Para mí es un tema terminado”, dijo.

El reconocido hincha de Racing aseguró que siempre dice “lo que piensa”. “No tengo nada personal con Canaletti ni con ninguno de con los que discuto. Para mí esas cosas empiezan y terminan en el programa”, cerró el periodista.

Diego Díaz, quien tuvo que intervenir pidiendo un corte en el ciclo, puso paños fríos en el tema al manifestar que entre Canaletti y Azzaro “no pasó nada que no pase entre dos futboleros” que discuten de su pasión.