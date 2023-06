Caso Cecilia: "Ya no está con vida", expresó su tía

La tía de la joven desaparecida apuntó sobre todo al principal sospechoso, y deslizó que "César Sena es un hombre peligroso, de lo peor que hay en Chaco. Mi sobrina estaba casada con César Sena y la sospecha cae sobre toda la familia".

césar sena.jpg César Sena, uno de los principales sospechosos del Caso Cecilia.

"Se creen impunes porque están apañados por el poder político y no sabían que a la que tocaron es a mi sobrina, y que yo soy una abogada conocida y penalista en el sistema chaqueño", aseveró Gómez. En tanto, dijo que la última vez que se la vio a Cecilia "fue ingresando a la casa de los Sena y nunca más salió", mientras que indicó que la madre de la joven.

En cuanto a los avances, la abogada informó que los resultados de ayer "fueron positivos para el esclarecimiento del hecho". Además, aseguró que la causa fue caratulada como "femicidio" y dejó en claro que "se va a hacer justicia". "No me interesa quiénes sean responsables, van a pagar. El que sea culpable va a pudrirse en la cárcel", cerró.

La palabra de la madre

Gloria, la mamá de Cecilia, aseguró que "siempre" tuvo un presentimiento de que "iba a terminar mal". Además, lamentó que "ya no hay esperanzas".

"Pedimos que se haga justicia, porque ya está, para que esto no quede impune, para que no se salgan con la suya. Para mi hija ya es tarde, pero para la tuya no", afirmó Gloria en diálogo con TN. En este sentido, agregó que "hablo en pasado porque es la sensación de madre y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga que no te metas con alguien hacéle caso, el amor no merece que arriesgues la vida".

El indignante caso

Cecilia lleva desaparecida hace casi dos semanas en Chaco y por el hecho detuvieron a su ex pareja, hijo de un poderoso matrimonio piquetero de esa provincia, luego de que se supiera que el 1° de junio, día en el que la joven fue vista por última vez, el hombre había quedado en pasarla a buscar.

Se trata de César Sena, hijo del citado matrimonio piquetero que maneja organizaciones sociales de choque en toda la provincia, los cuales también fueron detenidos.

Sena se entregó el pasado sábado y sus padres se encuentran detenidos. Sobre ellos recae la sospecha de que participaron en la desaparición de la joven. Tras un allanamiento a su casa, encontraron manchas de sangre y millones de pesos en efectivo.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña son los líderes del Movimiento Emerenciano, una de las organizaciones sociales con más poder dentro de la provincia, vinculada al gobierno de Jorge Capitanich.

La joven de 28 años fue vista por última vez el pasado 1° de junio, cuando Sena la pasó a buscar por la casa de un familiar para llevarla a Ushuaia, donde Acuña le había conseguido un trabajo por sus contactos en la política. Desde entonces, su familia no la vio ni tuvo contacto con ella.

Cecilia mide 1,65 metros, tiene cabello castaño oscuro, lacio y tez blanca. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón tipo buzo, color gris claro, un saco tipo campera color gris oscuro, con zapatillas color gris con rosado.