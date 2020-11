Caso García Belsunce: las preguntas que nadie termina de contestar

A 18 años del crimen , la justicia no pudo determinar quiénes fueron los responsables. Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta, condenado en un primer momento por encubrimiento y más tarde como autor del asesinato, fue absuelto pero aún no en forma definitiva. Mientras se aguarda que comience un tercer juicio para determinar si Nicolás Pachelo, un polémico vecino del country de Pilar, y dos ex vigiladores fueron quienes mataron a Belsunce -en su intento de robar una millonaria suma de dinero que al parecer tenía en su casa-, Netflix estrenó El Carmel: ¿Quién mató a María Marta Belsunce?, un documental que reflotó el famoso caso y que generó críticas por parte de los familiares de la socióloga, que también fueron puestos bajo la lupa.

¿Por qué los integrantes del entorno íntimo de María Marta denunciaron que había tenido un accidente doméstico y limpiaron la escena del crimen? ¿Cómo se explica la sangre que se encontró luego en las paredes que habían sido eliminadas? ¿Por qué el certificado de defunción que gestionó la familia indicó que María Marta había muerto de un paro cardíaco no traumático y en la Capital Federal? ¿Por qué la autopsia se hizo después de poner el cuerpo en la bóveda familia en el cementerio de la Recoleta? ¿Por qué el fiscal Diego Molina Pico no siguió la hipótesis del vecino? ¿Es cierto que a Carrascosa no le dieron la absolución definitiva porque la corporación judicial protege a Molina Pico y quiere evitar el juicio que piensa hacer el viudo contra el Estado y quienes lo juzgaron, una vez que la obtenga? ¿Quién miente?

Esas son algunas de las preguntas que siguen resonando en las dos principales hipótesis que se manejan del caso que enfrenta a los familiares con Molina Pico e incluso a varios periodistas que siguieron de cerca el caso como Raúl Kollmann y Pablo Duggan, quien en las últimas horas dijo que el fiscal es "un hijo de p..." y apuntó contra sus colegas Ricardo Canaletti y Rolando Barbano al manifestar: "¿Es mucho pedirle a alguien como Canaletti, que se hizo un picnic y se hizo famoso gracias a este caso, saltando de Clarín a ser una estrella en TN, que lea el expediente? Estoy seguro de que no lo leyó. Estoy segurísimo, porque hasta el día de hoy sigue diciendo las mismas estupideces que él sabe perfectamente que son falsas. Rolando Barbano, que aparece en el documental, también hizo lo mismo”.

La hipótesis del robo cometido por Nicolás Pachelo es una de la que se buscará dilucidar el año próximo en un juicio. Según esta posibilidad, abonada por el entorno familiar, Pablo Duggan y Raúl Kollman entre otros periodistas, María Marta García Belsunce vio a un delincuente que entró en su casa para robar, lo reconoció y por eso él la mató, antes de que pudiera sustraer nada.

En el country Carmel había antecedentes de robos, por los cuales era señalado Pachelo, que en ese entonces tenía antecedentes penales por robo y estafa y que actualmente se encuentra detenido en la Unidad 23 de Florencio Varela, imputado por el crimen de María Marta Belsunce y por ocho robos en countries de Pilar, Tigre y Berazategui.

Una de las personas que dan su testimonio en el documental, Nora "Pichi" Burgués de Taylor, amiga de la víctima, había dicho en el primer juicio, en 2007, que la socióloga "le tenía mucho miedo" a su vecino. La mujer y otras personas del country contaron que, antes de su asesinato, María Marta y Carrascosa sospechaban que Pachelo le había robado un perro labrador para luego pedir un rescate de $5000.

pachelo (1).jpg Nicolás Pachele, el polémico vecino de María Marta Belsunce, que irá a juicio por el crimen el año que viene.

Si bien Molina Pico aseguró que Pachelo no estaba en el country en el momento del crimen, tres jóvenes aseguraron que lo vieron trotando cerca de la casa de Carrascosa y María Marta García Belsunce.

En sintonía, el periodista Raúl Kollamn asegura que en la causa consta que el celular de Pachelo se activó en Pilar, no en CABA, y las cámaras lo registraron saliendo del country después del homicidio, a las 19:07.

"Para colmo, a la mañana siguiente fue a la estación de servicio en la que desayunaba todos los días y le preguntó al mozo: “¿qué se sabe de la mujer que mataron en el Carmel?” A esa hora nadie sabía que fue un homicidio. El documental no hurgó demasiado en todo esto: sólo la mentira de Molina Pico diciendo que Pachelo no estaba en el country", agregó el periodista en una nota de Página 12.

MARIA MARTA BELSUNCE 2 (1).jpg

"Molina Pico necesitaba tapar su error de no mandar a hacer la autopsia. Para eso, acusó a la familia de engañarlo. Cualquier otra pista que no involucrara a los García Belsunce exhibía su error original y lo ponía al borde del final a su carrera. Si la familia no revelaba que tiró el 'pituto', ni el fiscal ni nadie se hubiera enterado", añade en otro pasaje del artículo Kollman, para luego apuntar contra el supuesto móvil que incriminaría la familia y que no fue desarrollado por Molina Pico en el alegato del primer juicio contra Carrascosa: Lavado de dinero del Cartel de Juárez.

Para el fiscal, Carrascosa estaba ligado al Cartel de Juárez. Uno de los vínculos para él fue un archivo hallado en la computadora de la víctima, llamado “Bicho”, donde aparece una carta dirigida a Vicente Fernández Ocampo, de la firma Exprinter. En la misiva, Carrascosa y su pareja solicitaron transferir el saldo de su cuenta al Northern Trust Intl. Bank, de Nueva York. Eran épocas de corralito financiero y ningún dinero podía salir del país sin autorización expresa del Banco Central.

Las conexiones del grupo llegaban hasta el mismísimo Banco General de Negocios (BGN), al que estuvo asociado Carrascosa y su esposa y donde trabajó el hermano del “Bicho” Fernández Ocampo. El BGN, de los hermanos Rohm, fue investigado por lavado de dinero en una causa donde se registró el blanqueo en la Argentina de, al menos, 2,5 millones de dólares del Cartel de Juárez, liderado durante la década del noventa por Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”.

De acuerdo a la investigación de Molina Pico, Laura Elena Burgués, hermana de Nora Margarita Burgués de Taylor (la amiga de María Marta conocida como “Pichi”), había sido procesada por actuar como “auditora” del grupo mexicano y supuesta testaferro en la compra de un departamento en Bahía Blanca.

El fiscal entendió que así como se transfirió dinero del Cartel de Juárez, se pudo haber hecho lo mismo con otros intermediarios y que los giros eran ordenados por el fallecido Guillermo Bártoli, el cuñado de María Marta García Belsunce, a quien Carrascosa le había dejado el negocio cuando se retiró de la financiera.

Según documentos de los servicios de inteligencia mexicanos, una compañía de negocios bursátiles de la que María Marta García Belsunce era vicepresidenta “lavó en Argentina dinero del cártel de Juárez”. Para Molina Pico, la mujer o formaba parte o cuando se anotició de los movimientos de dinero ilegal, se manifestó en contra y por eso la mataron. De ahí el pacto de silencio familiar.