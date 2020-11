Caso María Marta: ¿la familia perdió todo su dinero tras el escándalo?

“Molina Pico no cometió un error, cometió un delito”, sentenció Horacio, y manifestó que todo esto perjudicó a toda su familia (además de él y Carlos Carrascosa, también están implicados, John Hurtig e Irene Hurtig).

Fue así que terminó contando que pese a que en su momento supieron vivir de forma muy ostentosa, hoy están lejos de eso. “Nos ha afectado a todos sin lugar a dudas, porque cuando hablan de clase alta, de una familia con vinculaciones al poder, cuando hablan de riqueza. Está bien, yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero que riquezas, yo no tengo un sope partido en la mitad”, relató.

“Yo me quedé sin trabajo. Ahora estoy en una FM a la que le agradezco mucho. A mi me echaron de todos lados. Éramos mala palabra. A Guillermo (Bártoli, quien era médico) lo echaron. A Irene la echaron. John sigue laburando en lo de él porque labura con amigos que le tienen confianza y está viviendo aislado allá, en una chacrita que se compró con su mujer en San Esteban, en las sierras de Córdoba, en el medio de la nada y está chocho. Y Carlos, él mismo lo dice en el documental, vendió la acción de la bolsa en un precio récord y dijo: ‘hasta acá llegue, no tengo más ganas de trabajar’. Y a partir de ahí María Marta se dedicó a la actividad solidaridad, Carlos colaboraba con ella, pero prácticamente esa plata se fue con los abogados, así que no es que nada en la opulencia”.

maria marta y carrascosa dos.jpg

En ese momento, uno de los invitados a la mesa le consultó en dónde estaba ahora, a lo que él respondió: “Carlos está viviendo en Luján. Se alquiló un departamentito ahí porque en ese lugar están sus amistades”, cerró.

Justamente, y quizás buscando recuperar su bienestar financiero, en el documental Carrascosa aseguró que no tiene la absolución definitiva debido, lo cual considera una “jugada administrativa a favor del Estado”, ya que con ello puede iniciarle una serie de juicios millonarios a la Justicia, por haber sido mal juzgado.