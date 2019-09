"No sé de terceras ni de terceros, al principio me confundió. Mariano vino varias veces a casa con su (ex) novia, de muchos años atrás, y para mí con dos años intentando remar la situación de incompatibilidad de carácter, de repente no sé si hubo nada", aseguró algo ofuscado.

Durante la nota con la notera de Intrusos, Cau también volvió a hablar de la casa que comparte con Lynch, que es un "bien de familia" y donde por el momento reside su hija. En ese sentido, él dijo que "no puso un mango" para terminar de pagarla.

La palabra de Cau Bornes

Entonces, Bornes volvió a hablar de "incompatibilidad de carácter" y destacó que ese fue el principal motivo de su ruptura con Valeria. "Intentamos resolver nuestra situación...", comenzó diciendo hasta que una pregunta acerca de la convivencia que llevó con su ex durante los dos últimos años lo sacó de eje.

"El tema de la habitación diferente viene porque a ella le gusta ver películas de asesinatos hasta las 5 de la mañana y yo soy de las de amor", recordó con fastidio.

Y cerró: "Me dormía impresionado y le decía 'bajá un poco en volumen'.

LEÉ MÁS

¿Se enojó? Mirá el tremendo codazo que recibió Valeria Lynch en la apertura de Showmatch

Valeria le puso rock