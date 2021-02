Cavallo: "Menem era un gran líder y muy perceptivo de la realidad"

En medio de las despedidas y homenajes a Carlos Saúl Menem , el ex ministro de Economía Domingo Cavallo lo definió como un "gran líder, que era muy receptivo de la realidad".

El ex ministro recordó: "Tuvimos discusiones por temas que tenían que ver con el manejo de la Justicia, pero quiero destacar lo más valioso del Gobierno de Menem".

"La convertibilidad fue la herramienta con la que conquistamos a la estabilidad", resaltó Cavallo, y agregó que "fue una gran modernización de la política argentina".

menem cavallo.jpg

Sobre lo que pasó después, el ex funcionario menemista indicó: "Todos los presidentes han revertido y anulado las grandes transformaciones. Cuando alguien intentó retomarla, como lo hizo (Mauricio) Macri, lo hizo con timidez. Macri no logró resultados porque no tuvo la audacia de Menem", consideró Cavallo.

A su entender, "no hay Gobierno que estabilice y haga crecer el modelo económico si no retoma los modelos políticos de Menem de los 90".

"La convertibilidad no trajo más pobreza porque no hay mayor fábrica de pobreza que la inflación", evaluó el ex ministro de Economía.

En tanto, en diálogo con Rivadavia, se refirió a la situación actual y expresó: "Hoy mismo tenemos índices de pobreza más alto que en comparación con la época de la convertibilidad". "La estabilidad no asegura que la economía vaya a crecer", evaluó el ex funcionario nacional.

Y agregó: "Recuerdo a Carlos Menem como un gran líder, que además era muy perceptivo de la realidad. Me impresionaron las conversaciones que tuvo cuando se reunió con los principales líderes europeos antes de ser presidente".