Cavenaghi en Neuquén: "River tiene todo para volver a ganarle a Boca"

Fernando Cavenaghi estuvo en Neuquén, causó furor y palpitó con LM Neuquén otro eventual cruce superclásico en Libertadores.

—¿Te gustaría que vuelva a darse una posible semifinal con Boca?

Si toca con Boca, tocará. Siempre son partidos especiales, son lindos, superclásicos. Claramente no tienen nada que ver con lo que fue la final en Madrid. Es una situación diferente. River tiene todo como para volver a ganar la serie y la Copa.

"Les digo a los chicos de la zona que se probaron en River que tengan perseverancia, el sueño, el darlo todo en la oportunidad que les toque. Obvio que los espacios son reducidos, pero que no dejen de creer ni de divertirse, que es clave”.

—Coincidís, por lo visto, con los que dicen que no se puede comparar con aquella final...

Son instancias diferentes, no se compara. Nosotros perdimos la semi con ellos en 2004 y luego ellos perdieron la final con Once Caldas. Con todo lo que generó la final de Madrid, la primera vez a nivel mundial entre dos clásicos rivales... No tiene nada que ver uno con otro, pero es un clásico y, si se da, hay que ganarlo.

—Como hincha, ¿cómo viviste el 3 a 1 en Madrid?

Lo disfruté muchísimo, tuve la oportunidad de ir a la final. Con los nervios que implicaba ese partido, lo disfruté con amigos, con ex compañeros que fuimos a acompañar al equipo. Fue una experiencia única.

—Y como ex delantero, si tenés que elegir entre Pratto o Wanchope Ábila, ¿con cuál te quedás?

Los dos son grandes delanteros, pero diferentes. Pratto es un jugador que baja mucho, puede ayudar a la defensa por los costados. Wanchope es más de área pero tiene mucha calidad, no hay que descuidarse. Son jugadores con pocas oportunidades pero cuando aparecen te hacen un gol.

—¿Qué cambiarías por volver a jugar un partido así?

Yo ya di lo que tenía que dar y jugué 100 clásicos. Lo disfruto como hincha desde otro lado. Cuando sos jugador, implica compromiso, presión, hoy lo veo más relajado. Esa etapa ya pasó.

"Lo conozco bien al cipoleño Ezequiel Centurión, un gran arquero, con potencial enorme, jugador muy completo”.

—River sigue imparable, pero ¿este Boca es un rival más duro que el de Madrid?

Todos los River-Boca son duros, dos equipos grandes, con grandes figuras, nunca será un partido fácil...

—¿Qué delantero del actual plantel te gusta más?

Siempre me encantó Scocco, pero la verdad que River tiene muy buenos delanteros, todos tienen hoy un gran nivel y desequilibran y la meten, tanto los grandes como los chicos.

“Ojalá Gallardo dirija algún día la Selección”

Fueron compañeros como jugadores y luego lo tuvo como entrenador. Ganaron muchas cosas juntos y se estiman mucho. Fernando Cavenaghi no dudó en asegurarle a LM Neuquén que le gustaría que Marcelo Gallardo dirija algún día la Selección, aunque aclaró: “Todo a su debido momento”.

“Con el neuquino Rubens Sambueza fui compañero, hizo un carrerón en México, pasó al Pachuca”.

“Ojalá que Gallardo algún día pueda dirigir la Selección, se lo merece, pero oficializaron a Scaloni hace poco. Todo a su tiempo...”, explicó el Cavegol, que como buen hincha de River desea que el Muñeco se quede a vivir en Núñez. “Por ahí Marcelo tiene otras prioridades, por ahí quiere quedarse en River, ir a Europa. Ya lo veremos, pero la verdad que es muy bueno todo lo que hizo desde que dirige a River, es increíble ver al equipo jugar como el domingo (por el 3 a 0 a Lanús)”, indicó el Torito a este medio.

Amigos del básquet por acá

Cavenaghi agradeció el afecto que siempre recibe en Neuquén. “La gente del interior te trata de maravillas. Tengo amigos en la ciudad, se disfruta muchísimo, hemos venido con el senior. Mis amigos en la zona están más ligados al básquet, pero los hinchas me hacen sentir local”, celebró el Cavegol.

El atacante, que tiene un hijo “fanático que juega fútbol amateur”, fue parte del congreso que River brindó en el salón AMUC, en Avenida Argentina al 1500. Estuvo también el coordinador de divisiones inferiores, Gustavo Grossi, que destacó la cantidad de talentos que surgen de la Patagonia y del interior del país en general.

La organización se hizo de manera conjunta con Sapere y su presidente, Juan Carlos Lucumán, celebró el éxito de la iniciativa.

