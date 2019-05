Celina Rucci denunció a Gianola por toquetón

Buenos Aires. Celina Rucci compartió elenco con Fabián Gianola en Sé infiel y no mires con quién durante la temporada teatral 2013/2014 y, según las declaraciones que realizó en las últimas horas, no vivió una buena experiencia con el actor. “No volvería a trabajar con él. Tenía ciertos comportamientos que le expliqué varias veces que no me gustaban y los seguía haciendo. Y dije bueno, si esta persona no entiende”, sostuvo la panelista de Incorrectas al ser entrevistada por Ulises Jaitt en el programa radial El Show del Espectáculo. También detalló que se sentía incómoda con el actor, que expresaba “cierta forma demasiada cariñosa”, y se calificó a ella misma como “media arisca”. “Era demasiado abrazador, cariñoso, toquetón y a mí no me gusta que me estén encima. Se lo dije una vez, se lo dije dos veces”, recordó Rucci.