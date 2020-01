De acuerdo a la información relevada por LM Neuquén, este miércoles un adolescente de 15 años arribó a su casa, ubicada sobre calle Gabriela Mistral del barrio Huemul y encontró a su padre tirado en el piso de la habitación, quien no le respondía. De inmediato, el joven solicitó la presencia policial, que acudió al lugar junto con personal médico. Los mismos fueron quienes constataron que el hombre estaba muerto y tenía múltiples golpes en su rostro, que estaba ensangrentado.

Ante esta situación, se dispuso la presencia de personal del Departamento de Seguridad Personal y de Criminalística, que trabajó sobre la escena del crimen y en la recolección de testimonios que ayuden a esclarecer el móvil y la autoría del homicidio.

Por el momento, no se tienen ningún sospechoso por el homicidio y se trabaja sobre distintas líneas de investigación, como un ajuste de cuentas o un robo. Si bien, la vivienda no estaba desordenada, no se descartan que el asesino haya buscado algo en particular y asesinado al hombre para luego escapar.

crimen portero centenario1.jpg El homicidio ocurrió en el barrio Huemul de Centenario Gentileza Centenario Digital

La víctima trabajaba como portero de la Escuela Primera 208 de Centenario y se informó que se tomarán testimonios a todo su círculo cercano, ya sea familiar y laboral para tratar de esclarecer el homicidio.

Por otra parte, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para su respectiva autopsia forense, la cual fue realizada este jueves a la mañana. La misma certificó que se trató de una muerte violenta y que la causa fue traumatismo grave cerrado y que la víctima sufrió golpes en el rostro y cráneo, cortes en el cuero cabelludo y manos, y múltiples hematomas.

Además, se estableció que el crimen ocurrió de 24 a 36 horas antes de ser hallado, es decir, entre las 18 y 24 del martes 28 de enero.

